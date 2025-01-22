Вниманию автовладельцев: в течение года по Европротоколу выплачено 2,3 млрд тенге

Как он действует и какие у него результаты работы, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

С начала 2024 года по сегодняшний день по упрощенному процессу возмещения ущерба было заявлено 15 276 случаев, по которым выплачено 2,3 млрд тенге. Средняя выплата при этом составила 190 840 тенге, а средний срок выплаты – 17,2 дня.

Удобство Европротокола заключается в том, что автовладельцы могут получить страховые выплаты дистанционно в кратчайшие сроки, не посещая офис страховщика.

Фото: АРРФР

Напомню, что с 1 января 2024 года автовладельцы, которые стали участниками мелких аварий на дорогах, могут воспользоваться упрощенным порядком урегулирования страховых случаев – Европротоколом, который позволит получить страховые выплаты дистанционно и оперативно, без привлечения дорожной полиции. Для этого стороны должны прийти к согласию, кто является виновником, а кто пострадавшим в результате ДТП и согласиться, что сумма ущерба в пределах установленного лимита – 100 МРП.

Главное, чтобы в аварии не пострадали люди и имущество третьих лиц. Еще одно обязательное условие – у участников ДТП должны быть действующие полисы обязательного автострахования.

Кто и как должен подать заявку?

Для оформления оба участника ДТП должны скачать на свои мобильные телефоны приложение "Европротокол" или приложение страховой организации, либо обратиться на сайт страховой организации. Пройти процедуру регистрации и приложить фотоматериалы происшествия.

ВАЖНО: фото необходимо высылать хорошего качества, чтобы страховщики не запрашивали дополнительные материалы, подтверждающие факт столкновения и размер ущерба.

После успешной загрузки фото, заполнения декларации, эти документы направляются в страховую компанию. Потерпевшим должно прийти SMS-уведомление о регистрации страхового случая. Если SMS поступило, это значит, что заявление на получение возмещения страховой организацией принято. Только после этого автовладельцам можно покинуть место ДТП.

Что делать, если не получается подать заявку?

Если при установке или использовании приложения возникли проблемы, то казахстанцы могут проконсультироваться со своей страховой организацией, либо позвонить в контакт-центр АО "Фонд гарантирования страховых выплат" по номеру: +7 (727) 339 31 88, либо по номеру 2570.

Где хранится информация о страховых выплатах?

Все этапы процесса урегулирования страхового случая, начиная с формирования пакета документов и заканчивая выплатой, хранятся в личном кабинете клиента и фиксируются в Единой страховой базе данных (далее – ЕСБД). Электронная фиксация каждого этапа обеспечивает надлежащую защиту прав и интересов потребителей страховых услуг.

Для информационных систем страховых организаций и ЕСБД установлены требования к максимальному уровню защиты информационных и персональных данных, а также наличие требований по кибербезопасности.

Что еще нужно знать о данном цифровом продукте?

По Закону Республики Казахстан "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" после осуществления страховой выплаты по Европротоколу выгодоприобретатель (потерпевший) не вправе предъявлять страховщику дополнительные требования о возмещении вреда, превышающем предельный размер возмещения при упрощенном порядке урегулирования страхового случая.

После осуществления страховой выплаты в размере до 100 МРП обязательство страховщика по осуществлению страховой выплаты считается исполненным надлежащим образом.

В случае возникновения споров со страховой организацией потерпевший может обратиться к страховому омбудсману, который рассматривает обращения граждан и субъектов малого предпринимательства по всем видам страхования. Его услуги для клиентов страховых организаций являются безвозмездными. Решение омбудсмана является обязательным для исполнения страховыми организациями. Неисполнение такого решения будет являться основанием для применения уполномоченным органом мер надзорного реагирования в отношении страховых организаций и их руководителей.