Казахстанцам, планирующим поездки в Россию, напомнили о новых правилах оформления SIM-карт

Посольство Казахстана в России сегодня, 22 января 2025 года, обратилось к гражданам с важной информацией, передает корреспондент Zakon.kz.

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В сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства, говорится, что:

"С 1 января 2025 года граждане иностранных государств, в том числе Казахстана, смогут оформить SIM-карту в России только по биометрии".

13 ноября 2024 года стало известно, что в России пройдет эксперимент по сдаче биометрии иностранцами, в том числе гражданами Казахстана. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.