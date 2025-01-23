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22.01.2025, 19:41

«Казахи против табора»: суд в России вынес приговор по делу о массовой драке

Новости Казахстана 0 3 248

В Балаковском районном суде Саратовской области поставили точку в громком деле о массовой драке, разгоревшейся весной прошлого года. История, начавшаяся с детской ссоры, вылилась в серьезный конфликт с применением оружия, передает ИА «NewТimes.kz» со ссылкой на vzsar.ru.

Фото: кадр из видео, vzsar.ru
Фото: кадр из видео, vzsar.ru

Как выяснило следствие, 28 апреля во дворе одного из домов на улице Советской в Балаково произошла стычка. Четверо мужчин, вооружившись слезоточивым газом, а также предметами, похожими на пистолет и нож, устроили разборку с соседями. В итоге пятеро человек, включая ребенка, получили травмы, двое — серьезные.

Уголовное дело завели по статье 213 УК РФ — хулиганство с применением насилия и угроз, совершенное группой лиц с использованием предметов в качестве оружия. Санкция по ней предусматривает до семи лет лишения свободы.

Под суд попали Сергей Казаченко и три брата Панченко — Илья, Петр и Руслан. Пока шло расследование, 18-летнего Казаченко и 32-летнего Руслана отправили в СИЗО. Петр Панченко скончался, и дело против него прекратили.

Судья Наталья Никитинская признала виновными остальных участников конфликта и приговорила их к срокам от одного до двух лет колонии общего режима.

Местные СМИ уточняют, что все началось с обычной детской перебранки. Затем в конфликт вмешались взрослые: с одной стороны – семья выходцев из Казахстана, с другой – Петр Панченко, к которому поспешили на помощь родственники-цыгане. В итоге безобидный спор перерос в полноценную уличную потасовку с пострадавшими.

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