Женское движение требует снижения пенсионного возраста для женщин в Казахстане

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«Мы активисты движения «За снижение пенсионного возраста» будем поднимать вопрос о снижении пенсионного возраста женщинам Казахстана. Мы свою борьбу продолжаем. 61 – мы не согласны с данным возрастом. Мы требуем. Все-таки надежда умирает последней. Как говорится, вода камень точит. Будем использовать любую площадку для нашего вопроса», - говорит в видеообращении активистка женского движения Майкен Бигарстанова.

Представители этого движения в разных регионах страны не раз поднимают данный вопрос, считая, что выходить на пенсию женщина в Казахстане должна не позднее 58 лет.

21 января активистки пришли на прием к депутату мажилиса от «Народной партии Казахстана» Кенжегулу Сейтжан, где также озвучили вопрос о необходимости снижения пенсионного возраста. Депутат, как сообщается, предложил провести круглый стол на эту тему позже.

«Мы просим, требуем, голосим на всю страну, что не сможем работать до 61 года, а после 2028 года могут поднять пенсионный возраст женщинам до 63-65 лет в связи с улучшением качества жизни и продолжительности. Помогите нам вернуть пенсионный возраст 58 лет. Пора уже услышать женщин Казахстана. Услышать, принять к сведению и начать работу хотя бы поэтапно снижать пенсионный возраст», - говорит в обращении еще одна активистка движения «За снижение пенсионного возраста» Ольга Гаун.

Ранее власти Казахстана приняли закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин. Это нововведение вызвало шквал критики со стороны женского населения.

Сейчас в Казахстане возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 63 года, а для женщин – 61 год. С 1 января 2028 года женщины смогут выйти на пенсию по достижении 61,5 года, с каждым годом возраст будет увеличиваться на полгода.

С 1 января 2031 года, по официальным данным, в Казахстане начнет действовать максимальный уровень пенсионного возраста для женщин – 63 года.