Сын депутата Даулета Турлыханова в колонии: что известно о месте его содержания

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В ответ на запрос редакции в МВД сообщили, что осужденный отбывает наказание, назначенное судом, в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы. При этом в министерстве не сообщили конкретное учреждение и даже область, сославшись на закон о защите персональных данных.

Отмечается, что о месте отбывания осужденного в соответствии с действующим законодательством (статья 25 УИК РК) уведомлены его близкие родственники.

Виды учреждений пенитенциарной системы Казахстана

По поводу того, что из себя представляет режим в учреждениях средней безопасности, мы поинтересовались у юриста Фарида Алиева. Он отметил, что учреждения пенитенциарной системы Казахстана, согласно Уголовно-исполнительному кодексу, подразделяются на шесть видов в зависимости от тяжести совершенного преступления:

учреждения минимальной безопасности (колония-поселение);

учреждения средней безопасности (колония общего режима);

учреждения максимальной безопасности (колония строгого режима);

учреждения чрезвычайной безопасности (колония особого режима);

учреждения полной безопасности (тюрьма);

учреждения смешанной безопасности (следственные изоляторы).

Кто отбывает наказание в учреждениях средней безопасности?

В учреждениях средней безопасности отбывают наказание в виде лишения свободы:

лица, осужденные к лишению свободы на срок свыше двух лет за совершение умышленных преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы;

за совершение умышленных преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы; лица, ранее не отбывавшие лишение свободы, которым штраф, исправительные работы, привлечение к общественным работам, ограничение свободы заменены лишением свободы.

Условия содержания в учреждениях средней безопасности

При этом в одном исправительном учреждении условия отбывания наказания различаются. В учреждениях средней безопасности осужденные могут находится в строгих, обычных, облегченных и льготных условиях отбывания наказания.

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, проживают в общежитиях или камерах. Они вправе:

ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства в размере до 6 МРП (23 тысячи тенге);

получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей в течение года;

имеют право на шесть краткосрочных и два длительных свидания в течение года.

Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, проживают в общежитиях или камерах. Они вправе расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, в размере до 12 МРП (47 тысяч тенге). Они также могут получать 12 посылок или передач и 12 бандеролей в течение года. Также они имеют право на шесть длительных свиданий в течение года.

Осужденным, отбывающим наказание в льготных условиях, разрешается по постановлению начальника учреждения проживать и свободно передвигаться за пределами охраняемого периметра, но в пределах границ территории, прилегающей к учреждению, под круглосуточным контролем и надзором. Они вправе иметь шесть длительных свиданий в течение года и краткосрочные свидания без ограничения.

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в камерах. Они вправе ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства в размере до 2 МРП (7864 тенге). Они также могут получать три посылки или передачи и три бандероли в течение года, имеют право на три краткосрочных свидания в течение года и пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа.

Продолжительность краткосрочных свиданий составляет всего два часа, а продолжительность длительных составляет двое суток на территории учреждения.

Нормы площади и обеспечения осужденных

Юрист также привел нормы площади в расчете на одного осужденного в учреждениях – не менее 2,5 квадратного метров. Осужденным предоставляются индивидуальные спальные места и постельные принадлежности. Осужденные обеспечиваются питанием, предметами первой необходимости, одеждой, бельем и обувью по сезону с учетом пола и климатических условий за счет бюджетных средств.

За счет средств предприятий, привлекающих к труду осужденных, им может быть организовано дополнительное питание сверх установленных норм.

Распорядок дня осужденных

Касательно распорядка дня – подъем в учреждениях начинается в 06:00, еще 35 минут дается на зарядку и туалет. 40 минут продолжается утренняя и вечерняя поверка. 30 минут дается на завтрак. Развод на работы занимает до 30 минут, после чего продолжается рабочее время. На обед выделяется 90 минут. На вечерний туалет и ужин по 30 минут. Еще два часа вечером дается на свободное время. Сон занимает 8 часов.

Напомним, в ночь на 11 февраля 2023 года в Алматы Нурасыл Болат избил супругов-адвокатов Чернова и Дмитриевич. Позже выяснилось, что сын Турлыханова является рядовым срочной службы и его вообще не должно было быть в месте, где он избил юристов, так как он в это время должен был служить в армии в Отаре.

Дело в отношении Нурасыла Болата было рассмотрено военным судом по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 107 УК "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести двум лицам из хулиганских побуждений".

9 октября суд признал Болата виновным в совершении вменяемого ему преступления и назначил наказание в виде штрафа на сумму 1 миллион 700 тысяч тенге. 14 мая 2024 года Верховный суд, рассмотрев дело в кассации, изменил приговор для Нурасыла Болата. Он получил два года ограничения свободы, а сумма компенсации была увеличена.