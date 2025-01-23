18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.91
544.25
5.29
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.01.2025, 07:51

Пытавшиеся заработать в Европе казахстанцы не могут вернуть свои деньги

Новости Казахстана 0 425

Алматинские полицейские расследуют дело в отношении визового центра, в котором казахстанцам обещали трудоустройство в странах Европы. С клиентов брали оплату от 500 тысяч до полутора миллионов тенге за оформление визы и сопровождение, однако услуги они так и не получили. И теперь потерпевшие не могут вернуть свои деньги, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Подробности рассказал юридический консультант Аскар Касенов. По его словам, ранее он уже судился с данной фирмой. Тогда суд по гражданским делам вынес решение в пользу потерпевших. Однако сегодня история повторилась. На этот раз юрист решил подать заявление в полицию по факту мошенничества.

"После суда, который нам удалось выиграть в первый раз, данная фирма начала заключать договоры с новыми клиентами. Вот только в новых договорах был пункт, согласно которому любые споры можно будет разрешить только в арбитражном суде. К арбитражному суду доверия нет. В нем больше поддерживают саму фирму, нежели потерпевших. Уже есть такой факт. Поэтому, когда ко мне обратились новые потерпевшие от действий этой же визовой компании, я обратился с коллективным заявлением в полицию по факту мошенничества.

У данного визового центра схема такая: клиенты обращаются к ним и вносят либо всю сумму, либо частично. Спустя время, когда они понимают, что никакой визы они уже не увидят, то начинают требовать деньги обратно. Но в этой фирме им отвечают, что вернут только 50 процентов. Якобы компания понесла расходы, пока пыталась оформить трудовую визу, поэтому всю сумму не вернут. И так со всеми. При этом расходы эти никак не подтверждают", - сообщил Аскар Касенов.

Юридический консультант отметил, что уголовное дело возбудили не сразу. Он добивался этого с апреля 2024 года. И только в августе его заявление рассмотрели и начали расследование по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса - "Мошенничество". В суд дело еще не передано. А количество потерпевших растет. Один из них скончался. По словам юриста, за две недели до этого мужчине вернули часть денег, оставшуюся сумму компания удержала.

"Ко мне сначала обратились трое потерпевших. Сейчас их уже семь. После я нашел других потерпевших, у которых уже есть юристы. Объединил всех в один чат. На данный момент в общей сложности 18 человек. Но я уверен, что их больше, просто не все обращаются в полицию или суд. Они проживают не только в Алматы, а в разных городах Казахстана: Семее, Актобе, Костанае, Атбасаре, Актау. Расследование, на мой взгляд, ведется очень долго. Я также считаю, что оно должно быть переквалифицировано на статью "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц", - добавил юрист.

В полиции Алматы подтвердили, что идет досудебное расследование. Других деталей правоохранители не предоставили.

"В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на объективное и всестороннее расследование обстоятельств дела. Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - ответили в ведомстве.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Предприниматель заявил о массовой травле казахстанцевНовости Казахстана
26.12.2024, 13:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...