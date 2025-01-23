Пытавшиеся заработать в Европе казахстанцы не могут вернуть свои деньги

Алматинские полицейские расследуют дело в отношении визового центра, в котором казахстанцам обещали трудоустройство в странах Европы. С клиентов брали оплату от 500 тысяч до полутора миллионов тенге за оформление визы и сопровождение, однако услуги они так и не получили. И теперь потерпевшие не могут вернуть свои деньги, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Подробности рассказал юридический консультант Аскар Касенов. По его словам, ранее он уже судился с данной фирмой. Тогда суд по гражданским делам вынес решение в пользу потерпевших. Однако сегодня история повторилась. На этот раз юрист решил подать заявление в полицию по факту мошенничества.

"После суда, который нам удалось выиграть в первый раз, данная фирма начала заключать договоры с новыми клиентами. Вот только в новых договорах был пункт, согласно которому любые споры можно будет разрешить только в арбитражном суде. К арбитражному суду доверия нет. В нем больше поддерживают саму фирму, нежели потерпевших. Уже есть такой факт. Поэтому, когда ко мне обратились новые потерпевшие от действий этой же визовой компании, я обратился с коллективным заявлением в полицию по факту мошенничества. У данного визового центра схема такая: клиенты обращаются к ним и вносят либо всю сумму, либо частично. Спустя время, когда они понимают, что никакой визы они уже не увидят, то начинают требовать деньги обратно. Но в этой фирме им отвечают, что вернут только 50 процентов. Якобы компания понесла расходы, пока пыталась оформить трудовую визу, поэтому всю сумму не вернут. И так со всеми. При этом расходы эти никак не подтверждают", - сообщил Аскар Касенов.

Юридический консультант отметил, что уголовное дело возбудили не сразу. Он добивался этого с апреля 2024 года. И только в августе его заявление рассмотрели и начали расследование по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса - "Мошенничество". В суд дело еще не передано. А количество потерпевших растет. Один из них скончался. По словам юриста, за две недели до этого мужчине вернули часть денег, оставшуюся сумму компания удержала.

"Ко мне сначала обратились трое потерпевших. Сейчас их уже семь. После я нашел других потерпевших, у которых уже есть юристы. Объединил всех в один чат. На данный момент в общей сложности 18 человек. Но я уверен, что их больше, просто не все обращаются в полицию или суд. Они проживают не только в Алматы, а в разных городах Казахстана: Семее, Актобе, Костанае, Атбасаре, Актау. Расследование, на мой взгляд, ведется очень долго. Я также считаю, что оно должно быть переквалифицировано на статью "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц", - добавил юрист.

В полиции Алматы подтвердили, что идет досудебное расследование. Других деталей правоохранители не предоставили.