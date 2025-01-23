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23.01.2025, 08:54

Мобильная связь и Интернет дорожают в Казахстане: насколько вырастут тарифы

Новости Казахстана 0 475

В Казахстане стоимость не только картошки, но и сотовой связи растет как на дрожжах. В 2024 году услуги мобильной связи подорожали на 20%. Если в конце года министерству цифровизации удалось "придержать" рост тарифов, то уже с начала нового года ряд сотовых операторов заявили о повышении стоимости своих услуг. В этот раз МЦРИАП, которое с высоких трибун заявляет об улучшении связи и "токийском Интернете", разводит руками, ссылаясь на закон "О связи". Мы решили разобраться, почему власти не могут регулировать стоимость связи и во сколько обойдется казахстанцам сотовая связь, передает inbusiness.kz

Фото: Kaboompics.com/Pexels.
Фото: Kaboompics.com/Pexels.

14 января "Казахтелеком" продал 10% долю в Tele2/Altel катарским инвесторам. Сделка "года" прошла тихо, без сопроводительных интервью и детальных пресс-релизов. В этих условиях казахстанцам остается гадать – что будет с тарифами на сотовую связь. 

В июне министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, выступая в правительстве, заявил, что сумма сделки составила 1,1 млрд долларов, при этом новый инвестор усилит конкуренцию на рынке, улучшит качество связи и внедрит 5G в Казахстане. Однако после завершения сделки МЦРИАП не стало брать на себя ответственность за информирование об условиях продажи, тем более – за прогнозирование роста или снижения тарифов на сотовую связь. 

В ведомстве отметили, что процесс продажи ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" контролировало АО "Самрук-Казына", а министерство "осуществляло общую координацию процессов продажи". 

Что по ценам?

Что касается тарифов, то в МЦРИАП заявили, что они не регулируют цены на услуги связи и сослались на закон "О связи". А в конце 2024 года ведомство провело переговоры с операторами связи, так как удорожание тарифов "вызвало обеспокоенность среди населения". 

"Учитывая, что тарифы на услуги связи устанавливаются операторами связи самостоятельно, информацию по увеличению тарифов в Министерство не направляют", – заявили в ведомстве. 

Если верить министерству, то операторы связи не уведомляют их о росте тарифов. Однако в декабре мобильный оператор Kcell, объявляя об отмене повышения тарифов, заявил, что вопросы тарифной политики обсуждались с профильным министерством – МЦРИАП РК. 

Хотя МЦРИАП и не указало, насколько вырастут тарифы, оно объяснило причины роста: увеличение расходов на обслуживание сети, ее модернизацию и расширение, обновление оборудования, волатильность национальной валюты и так далее. 

В ведомстве напомнили, что, согласно правилам, операторы сотовой связи должны уведомить абонентов о предстоящем изменении тарифов не позднее чем за тридцать календарных дней до введения их в действие. 

Напомним, в Казахстане "поставщиками" связи и Интернета являются такие операторы, как Beeline, Kcell, Tele2, Altel, IZI. Раз в профильном ведомстве не знают об изменениях абонентской платы, мы решили самостоятельно выяснить, ожидать ли казахстанцам роста тарифов в феврале 2025 года. 

14 января оператор Beeline объявил о повышении цен по 10 видам тарифов. Абонентская плата изменится с 15 февраля 2025 года. Стоимость услуг подорожает на сумму до 1000 тенге.

В Kcell также объявили об изменениях абонентской платы по 23 тарифным планам. Цены вырастут на суммы от 300 до 700 тенге. Цены на услуги связи изменятся с 26 февраля 2025 года. 

С 11 февраля абонентская плата также подорожает для пользователей Tele2. В компании заявили, что цены изменятся по пяти видам тарифов ровно на 1000 тенге. А у Altel пока ожидаются изменения по тарифу "Жеке архивный".

Виртуальный оператор IZI пока не опубликовал уведомления об изменении абонентской платы на мобильную связь. 

Стоимость услуг сотовой связи в Казахстане все сильнее бьет по карманам граждан, особенно в условиях ускоренной инфляции. А власти страны, в лице МЦРИАП, не имеют права вмешиваться в дела бизнеса и регулировать этот рынок. Сами же операторы связи объясняют повышение тарифов ростом затрат на развитие, модернизацию сетей, их обслуживание и ремонт. А это значит, что казахстанцам придется готовиться к новым цифрам в своих мобильных счетах.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
"особенно в условиях ускоренной инфляции" Всё таки инфляция ускоренная существует, а по статистике инфляция всего 8.6% годовых за 2024 год и она ежегодно падает. Где правда, кому верить.
23.01.2025, 04:33
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