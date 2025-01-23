Военные резервисты появятся в Казахстане. В Минобороны назвали условия

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Теперь Вооруженные силы Казахстана смогут гарантированно доукомплектовываться гражданами с военной подготовкой как в случае мобилизации, так и в условиях чрезвычайного положения, вызванного природными или техногенными факторами.

Как отметил депутат Мажилиса Ермурат Бапи, разработка законопроекта по вопросам службы в резерве возникла в связи с "необходимостью дальнейшего совершенствования системы мобилизационной подготовки и мобилизации военнослужащих".

"Разработанные поправки позволят обеспечить пополнение воинских частей подготовленными кадрами и создание резервных сил, готовых к ведению боевых действий. Введение данного вида военной службы позволяет подготовить определенное количество граждан, готовых к выполнению поставленных задач в мирное время, без увеличения численности Вооруженных сил", – сказал Бапи.

Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов пояснил, что стать резервистом можно на добровольной основе.

"Будет проведена работа среди граждан, в первую очередь с теми, которые имеют опыт в воинской службе. Отслужившие срочную воинскую службу или действительную воинскую службу по контракту на должностях рядового, сержантского и офицерского составов. На добровольной основе – это один из социальных лифтов, которые обеспечивают трудоустройство военнослужащих, вышедших на пенсию по выслуге лет", – сказал Камалетдинов в кулуарах.

Закон принят после второго чтения, теперь его направят на рассмотрение в Сенат.

Ранее Султан Камалетдинов прокомментировал доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ), в котором одним из рисков для Казахстана назван возможный вооруженный конфликт.