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23.01.2025, 10:00

Чиновники в тепле, а мы в морозе: казахстанцы возмущены ограничением на прогрев авто

Новости Казахстана 0 558

В социальных сетях жители столицы продолжают обсуждать ограничения на прогрев автомобилей в морозные дни, которые установлены на уровне пяти минут, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: unsplash
Фото: unsplash

Пользователи записывают видео и оставляют комментарии, выражая недовольство тем, что этого времени недостаточно, особенно в условиях сильных морозов.

«Прогрев пять минут. Печка на всю мощь работает. Вчера буранило, и снег был липкий. За ночь все прилипло. Пять минут – недостаточно, если у министра стоит машина в таких же условиях, как у всех. Это я еще дворники не включила, потому что я их сломаю», — делится своим мнением женщина в одном из видео.

Многие комментаторы поддержали ее, указывая на то, что чиновники, как правило, оставляют свои машины в паркингах и гаражах, где таких проблем с прогревом не возникает.

«У них машины в паркингах и гаражах стоят. Оставьте, господин министр, машину на улице. Утром заведите и через пять минут сядьте в машину, я посмотрю на вас», — пишут пользователи.

Некоторые также отмечают, что водители чиновников прогревают их автомобили заранее.

«Ему все равно, у него водитель прогрел, забрал, отвез, привез», — добавляет один из комментаторов.

«Их водители стоят возле министерства в заведенных машинах и верно ждут их», — замечает другой.

Другие же указывают на то, что законы, как правило, пишутся только для простых граждан, но не распространяются на чиновников.

«Все законы — это только для голодного народа. На них не распространяется, машины в паркингах, зарплаты бешенные, штрафов не знают», — пишут они.

«Кто придумал и подписал это безумие?» — спрашивают другие.

Ранее министр экологии Ерлан Нысанбаев выполнил свое обещание перед журналистами и записал видео, на котором демонстрирует, как прогреть автомобиль всего за пять минут.

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