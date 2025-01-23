С кого в Казахстане будут взимать 15% ИПН

Подобные изменения предусмотрены в новом Налоговом кодексе, который обсуждается в мажилисе.

В МНЭ предлагают облагать ставкой в размере 15% тех работников, которые за календарный год зарабатывают свыше 8,5 тыс. МРП (33,4 млн тенге*).

"Например, если ежемесячная заработная плата составляет 3 млн тенге, то с начала календарного года и до достижения порога в 31,4 млн тенге в сентябре (из расчета МРП 3692 тенге в 2024 году) ставка ИПН составит 10%. После достижения лимита, то есть с октября и до конца года, ставка будет увеличена до 15%", – поясняется в ответе на запрос.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что учет будет вестись за календарный год. И с 1 января нового года ставка ИПН будет вновь возвращаться к 10%, пока сумма не достигнет установленного лимита.

*1 МРП в 2025 году – 3932 тенге