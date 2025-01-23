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23.01.2025, 11:03

Оставили девочку в аэропорту: Air Astana выплатила компенсацию казахстанке

Новости Казахстана 0 511

Адвокат Адильхан Шагатаев сообщил, что авиакомпания Air Astana выплатила 5 млн тенге жительнице Уральска, дочь которой летом прошлого года оставили в аэропорту, передает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: t.me/flyarystan_inform
Иллюстративное фото: t.me/flyarystan_inform
Адвокат Адильхан Шагатаев и жительница Уральска Жазира Мусина, дочь которой в прошлом году оставили в аэропорту Астаны, сделали совместную публикацию в Instagram.

"Хочу сообщить хорошую новость. Мама ребенка получила 5 млн тенге по решению суда в полном объеме, включая судебные расходы. Air Astana полностью исполнила решение суда, не доводя до принудительного исполнения", - сказано в сообщении.

По словам адвоката, данное резонансное дело стало одним из поводов внесения поправок в действующее законодательство перевозок пассажиров.

"Для граждан, в первую очередь, есть прецедент, то есть решение, на которое они могут в будущем ориентироваться в случае возникновения повторных ситуаций с нарушением прав несовершеннолетних детей", - добавил адвокат.

По его словам, авиакомпания понесла убытки на общую сумму более 8,6 млн тенге.

Отметим, адвокат семьи сообщил о том, что авиакомпания выплатит компенсацию в 5 млн тенге, в октябре прошлого года.

Напомним, в августе 2024 года казахстанка рассказала в соцсети, что во время пересадки ее 12-летняя дочь осталась одна в аэропорту Астаны: девочку не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники FlyArystan заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок. Однако школьницы в самолете не оказалось.

Авиакомпания FlyArystan принесла официальные извинения женщине и ее дочери, разъяснив ситуацию. Как оказалось, из-за замены воздушного судна на менее вместительное авиакомпания не смогла предоставить ребенку место на борту самолета. Во FlyArystan незамедлительно начали служебную проверку.

Следом последовала реакция Комитета гражданской авиации - здесь заявили, что привлекут авиакомпанию к административной ответственности.

Позже мама девочки сообщила, что авиакомпания предложила ей мировое соглашение c выплатой компенсации за моральный вред в размере 4 млн тенге, но она отказалась.

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