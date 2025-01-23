Выдавать разрешение на работу операторам техосмотра будет Министерство транспорта

Постановлением правительства РК от 21 января 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.
Так, положение дополнено новыми функциями министерства:
Постановление вводится в действие с 5 апреля 2025 года.
Ранее правительство РК приняло постановление, которым определило Министерство транспорта РК органом, уполномоченным на выдачу разрешений второй категории на деятельность операторов технического осмотра.
Раньше для открытия центра технического осмотра было достаточно направить уведомление в региональные инспекции транспортного контроля без подтверждения наличия материально-технической базы (то есть оборудования, здания и персонала).
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