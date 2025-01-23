Человеческая голова в холодильнике: в Актобе начался суд по делу о жутком убийстве

Трагедия произошла вечером 25 сентября 2024 года в Хромтауском районе. Согласно материалам дела, Панаскин приехал к Лукину в квартиру, где оба распивали спиртное вместе с 42-летним Денисом Кузьменко. Конфликт начался около 01:30 ночи 26 сентября из-за бытовой ссоры – мужчины повздорили из-за зажигалки. После словесной перепалки Панаскин ударил Кузьменко кулаком, а затем схватил кухонный нож и нанес смертельное ранение.

Кузьменко умер на месте, но ни Лукин, ни Панаскин не вызвали скорую помощь или полицию. Вместо этого они скрылись из квартиры, оставив тело погибшего.

Через два дня Лукин вернулся в квартиру своей матери, где произошло убийство, и решил избавиться от тела. С помощью кухонного ножа он расчленил Кузьменко. Конечности сложил в сумку и вывез на мусорный карьер за городом. Тело и голову он поместил в холодильник, чтобы избежать запаха, после чего тщательно очистил ванну с использованием химических средств.

Прокурор в обвинительном акте отметил, что обвиняемые не предприняли попыток помочь пострадавшему или сообщить в полицию. Вместо этого они решили скрыть преступление, расчленив тело.

Мать Михаила Лукина, Любовь Лукина, также выступила в суде.

«Мой сын раньше был нормальным. Я всегда защищала и поддерживала его, но он постоянно требовал у меня деньги. Я не знаю, что произошло в той квартире. После выхода из тюрьмы он не давал мне покоя, оскорблял, а однажды даже отрезал мне палец – врачи его зашили. Несмотря на это, я снова его спрятала и пыталась спасти», – рассказала Лукина.

Женщина вспомнила, как увидела тело в холодильнике.

«Инцидент случился в моей квартире, но сейчас она закрыта, и я там не живу. Я не знала, что в холодильнике было тело. Когда он вернулся в квартиру с полицией, открыл холодильник, но быстро закрыл. Тогда я подумала, что что-то не так. Следователь сказал: «Бабушка, вам лучше не смотреть». Когда они зашли в гостиную, я всё-таки открыла холодильник и чуть не упала – там лежало расчлененное тело. Голову я не видела, но позже мне сказали, что она тоже была там. Это был настоящий шок и позор для меня. Мне до сих пор страшно», – сказала женщина.

Обвинения предъявлены Панаскину по статье 99 УК РК (убийство), а Лукину — по статье 432 УК РК (сокрытие особо тяжкого преступления). Судебное разбирательство продолжается, предварительные слушания только начались.