В Казахстане ограничат число SIM-карт на человека. Подробности

Данный проект находится на рассмотрении в мажилисе.

В министерстве сообщили LS, что предлагается установить норму до 10 SIM-карт, регистрируемых на одно физическое лицо. Получение большего количества номеров будет допускаться в случае, если человек предоставит подтверждение цели их использования оператору связи. Это делается для борьбы с мошенниками.

"Условия по приобретению SIM-карт на юридические лица и иностранным лицам не являются предметом рассмотрения данного законопроекта", – уточнили в МЦРИАП.

Помимо этого, по рекомендациям правоохранительных органов рассматривается возможность расширения способов оформления номеров.

В проекте изменений также закреплены позиции по борьбе с использованием GSM-шлюзов в мошеннических действиях.

Кроме того, будет введена норма по недопущению передачи физлицом номера в адрес третьих лиц без переоформления