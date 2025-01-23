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23.01.2025, 16:15

Костанаец заплатил 2,2 млн тенге за путешествие, но остался без отдыха

Новости Казахстана 0 349

Житель Костаная заплатил почти 2,2 млн тенге за туристское обслуживание, но остался без путешествия из-за несвоевременного бронирования компанией, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Иллюстративное фото: Ladanifer / Getty Images
Иллюстративное фото: Ladanifer / Getty Images
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в июле 2024 года между туристическим агентством и казахстанцем был заключен договор на туристское обслуживание в сумме 2 199 000 тенге.

Была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру о принятии от истца указанной суммы. Оплата туристической путевки проводилась наличными, а также путем перевода на карту менеджера компании ввиду технического сбоя кассового аппарата.

"Позже директор компании сообщил, что поездка истца не состоится ввиду того, что менеджер компании, собрав денежные средства с ряда клиентов, скрылась с деньгами в неизвестном направлении", - рассказали в суде.

Возврат денежных средств директор туристической компании обязался сделать до сентября 2024 года, однако данная сумма не была возвращена мужчине.

В связи с этим казахстанец обратился в Костанайский городской суд с иском о взыскании суммы в размере 2 199 000 тенге и возмещении морального вреда.

"В ходе судебного разбирательства менеджер пояснила, что пополнила кассу денежными средствами истца в полном объеме, о чем свидетельствуют квитанции из бухгалтерии, а также пояснения бухгалтера ТОО. Заявка на бронирование не оформлена своевременно ввиду отстранения ее от работы", - уточнили в суде.

На основании действующего законодательства оказание туристских услуг осуществляется на основании договора, заключенного в письменной форме. В соответствии с Законом РК "О защите прав потребителей" исполнитель обязан выполнить работу (оказать услугу) в срок, установленный договором о выполнении работы.

При этом компенсация морального вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения продавцом его прав, осуществляется независимо от возмещения убытков, причиненных вследствие недостатков товара.

"Истец свои обязательства по оплате туристских услуг исполнил, однако ответчиком данные услуги не были предоставлены", - установил суд.

Решением суда иск казахстанца к ТОО о взыскании суммы и возмещении морального вреда был удовлетворен частично.

С ТОО в пользу истца взыскана сумма ущерба в размере 2 199 000 тенге полностью, а компенсация морального вреда снижена до 200 тыс. тенге.

Ранее стало известно, что в Алматы в суде рассматривается уголовное дело в отношении директора туристической фирмы по обвинению в мошенничестве. Сумма ущерба составляет десятки миллионов тенге. Всего в деле 33 эпизода. Из материалов дела следует, что люди обращались в ТОО, чтобы полететь за границу, перечисляли деньги, но в итоге остались ни с чем.

А в Караганде директор туристической фирмы обманула клиентов на более чем 24 млн тенге. Суд установил, что она реализовала путевки в страны ближнего и дальнего зарубежья, заведомо не имея намерений по исполнению обязательств. Женщину осудили на 4,5 года лишения свободы.

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