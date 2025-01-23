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23.01.2025, 17:26

«Теперь мы точно Штрафстан – если тенденция продолжится, штраф будет платить каждый младенец»

Новости Казахстана 0 938

Астана. 23 января. КазТАГ – Сумма административных штрафов в Казахстане в 2024 году впервые в истории перевалила Т300 млрд, что почти вдвое больше, чем годом ранее и почти в четыре раза больше, чем в 2020 году, привел данные официальной статистики исполнительный директор ОО «Әділдік жолы» Дидар Смагулов.

фото: ChatGPT
фото: ChatGPT

«Теперь мы точно Штрафстан. Не люблю популистских лозунгов и клише, но здесь другое слово не подобрать: опираюсь исключительно на официальную правовую статистику (пока ее еще не засекретили). За 2024 год сумма наложенных административных штрафов впервые в истории перевалила за Т300 млн», - написал Смагулов в четверг на своей странице в социальной сети.

Он уточнил, что количество административных правонарушений выросло почти на 40%, с 10,9 млн до 15,1 млн взысканий.

«Причем рост идет на протяжении восьми лет с 2016 года, но только в 2024 году был такой огромный скачок в 4 149 480 протоколов! Или мы все резко стали беспредельщиками под влиянием ретроградного Меркурия и побежали нарушать закон, либо государство понапридумывало новые штрафы и усилило прежние... Главная цель такого взыскания, как штраф – это недопущение повторного нарушения, то есть профилактика и предупреждение... Однако наша штрафоодобывающая отрасль, кажется, превратилась в стабильнорастущий источник пополнения бюджета. Мне кажется государство идет не туда: лучше перестать воровать и тратить бюджет на ерунду, чем кошмарить своих же граждан», - подчеркнул общественник.

Прогноз, в связи с этим он дает неутешительный.

«Если тенденция продолжится, то уже через год количество наложенных взысканий превысит количество населения в стране: то есть штраф будет платить каждый младенец по факту рождения. Нужно остановиться и пересмотреть подходы управления, ведь таких жестких рамок (если соотнести население/штрафы) нет нигде. К примеру, не в самой свободной и демократичной РФ с ее 143,8 млн населения количество адмправонарушений, рассмотренных в судах в 2023 году, составило всего 6,14 млн. Даже если прибавить столько же взысканий внесудебным путем, это все равно будет меньше, чем у нас. Ну хоть в какой-то отрасли наши «рекорды» стабильны...» - добавил Смагулов.

Напомним, 4 декабря 2024 года депутат мажилиса от фракции «Ақ жол» Азат Перуашев выступил против законопроекта о внесении изменений касательно штрафов в Кодекс «Об административных правонарушениях», обвинив чиновников в вымогательствах у бизнеса под видом штрафов и заявив о том, что они строят «какой-то Штрафстан». В качестве одного из примеров он привел видео с голосовыми сообщениями полицейских, «чтобы на каждом участке оформляли не менее 200 протоколов по разным статьям этого самого КоАП».

«Вот наглядный пример, как используются такие несуразные штрафы. И сегодня 80% поправок в законы носят репрессивный характер. Штрафы, штрафы, штрафы», - заявил тогда Перуашев.

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