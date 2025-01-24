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23.01.2025, 19:39

Соревнования, отель, мефедрон: тренеру-педофилу дали пожизненное

Новости Казахстана 0 473

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области вынесли приговор в отношении 31-летнего менеджера детского футбольного клуба, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Мужчина обвинялся по статьям 121, часть 4 "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней" и 299, часть 3, пункты 1, 2 "Склонение к употреблению наркотических средств в отношении заведомо несовершеннолетней с применением насилия". Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Подсудимый признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении чрезвычайной безопасности.

Как выяснилось в суде, жертвой насилия стала 11-летняя школьница. Как рассказал после оглашения приговора судья Кудабай Султанов, преступление произошло 1 сентября 2024 года.

"Подсудимый К. обманным путем привез малолетнюю девочку 2013 года рождения в гостиницу, представил администратору младшей сестрой, поселил в номер, где после совершил насильственные действия сексуального характера. Все доказательства есть и видео, как они входят с ребенком, потом - как выходят. Кроме того, есть экспертизы по делу. Поэтому у суда не было сомнений, что преступление совершенно К. Признак насилия имел место", - сказал судья Султанов.

Фото из зала суда Tengrinews.kz

По словам судьи, мужчина в гостиничном номере зажал девочке рот, запрокинул ей голову и всыпал в нос мефедрон. На суде он заявил, что в момент совершения преступления находился под действием наркотиков.

Также суд обязал осужденного выплатить потерпевшей моральный вред в размере трех миллионов тенге.

Напомним, о насилии над школьницей стало известно осенью прошлого года. Сообщалось, что менеджер частной спортивной школы по футболу привез девочку в гостиницу под предлогом поездки на турнир.

Ранее мама девочки сообщала, что через Instagram она нашла частную футбольную школу и записала через менеджера дочь на пробный урок.

"После чего этот же менеджер написал, что ее дочь может поучаствовать в турнире. Ничего не подозревая, мама привезла девочку на соревнования. Мужчина сказал, что сам доставит ее на турнир, но вместо этого привел девочку в гостиницу, где заставил через нос вдохнуть психотропное вещество, а после совершил в отношении ребенка развратные действия", - рассказала ранее подробности региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева.

Уголовное дело в отношении мужчины расследовалось по факту совершения развратных действий в отношении мамолетней.

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