Ко Дню Победы ветеранам ВОВ планируют выплатить по пять миллионов тенге

В Казахстане в рамках празднования 80-летия Победы ветеранам войны планируют выплатить единовременную материальную помощь в размере пяти миллионов тенге, передает Tengrinews.kz . Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения.

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По состоянию на 20 января 2025 года в Казахстане проживают 120 ветеранов ВОВ, а также 42 545 граждан, внесших вклад в победу. В их числе жители блокадного Ленинграда – 67 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 139 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, – 743 человека; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ – два человека; труженики тыла – 41 594 человека.

"Меры социальной защиты пожилых людей реализуются как на центральном, так и на местном уровнях. Во-первых, ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных выплат. 19 категориям граждан (участники войны, труженики тыла, реабилитированные граждане) независимо от иных социальных выплат осуществляется выплата специального государственного пособия. По состоянию на 1 января 2025 года совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсий для участников ВОВ составил 262 334 тенге и для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, – 279 330 тенге", - сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения.

По данным ведомства, ветеранам оказываются дополнительные меры социальной поддержки. Все они имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих.

"Пользуются льготами по налогообложению, им оказывается квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях в городах Астана и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение. В-третьих, традиционными стали ежегодные выплаты единовременной материальной помощи", - сообщает пресс-служба Минтруда.

Как отметили в ведомстве, по информации местных исполнительных органов областей, столицы и городов республиканского значения, в честь празднования 80-летия Дня Победы 120 ветеранам войны будет оказана единовременная материальная помощь в размере пяти миллионов тенге.