18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.91
544.25
5.29
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.01.2025, 21:56

Ко Дню Победы ветеранам ВОВ планируют выплатить по пять миллионов тенге

Новости Казахстана 0 346

В Казахстане в рамках празднования 80-летия Победы ветеранам войны планируют выплатить единовременную материальную помощь в размере пяти миллионов тенге, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 20 января 2025 года в Казахстане проживают 120 ветеранов ВОВ, а также 42 545 граждан, внесших вклад в победу. В их числе жители блокадного Ленинграда – 67 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 139 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, – 743 человека; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ – два человека; труженики тыла – 41 594 человека.

"Меры социальной защиты пожилых людей реализуются как на центральном, так и на местном уровнях. Во-первых, ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных выплат. 19 категориям граждан (участники войны, труженики тыла, реабилитированные граждане) независимо от иных социальных выплат осуществляется выплата специального государственного пособия.

По состоянию на 1 января 2025 года совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсий для участников ВОВ составил 262 334 тенге и для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, – 279 330 тенге", - сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения.

По данным ведомства, ветеранам оказываются дополнительные меры социальной поддержки. Все они имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих.

"Пользуются льготами по налогообложению, им оказывается квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях в городах Астана и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение. В-третьих, традиционными стали ежегодные выплаты единовременной материальной помощи", - сообщает пресс-служба Минтруда.

Как отметили в ведомстве, по информации местных исполнительных органов областей, столицы и городов республиканского значения, в честь празднования 80-летия Дня Победы 120 ветеранам войны будет оказана единовременная материальная помощь в размере пяти миллионов тенге.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Предприниматель заявил о массовой травле казахстанцевНовости Казахстана
26.12.2024, 13:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...