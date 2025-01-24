Повышение тарифов придется объяснить казахстанскому оператору связи

Казахстанцам пришло уведомление о существенном повышении тарифов на домашний интернет от оператора связи Beeline (ТОО "КаР-Тел"). За разъяснением ситуации корреспондент Tengrinews.kz обратился в Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

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В ведомстве нам ответили, что изучат ситуацию.

"В связи с поступающими жалобами на изменение цен с февраля 2025 года на проводной интернет (интернет дома) от ТОО "КаР-Тел" в установленном законодательством порядке истребована соответствующая информация от оператора, которая будет изучаться на предмет соответствия законодательству в области защиты конкуренции", - сообщили в АЗРК в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.

Как отмечается, если в действиях субъектов рынка будут обнаружены признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции, Агентство примет необходимые меры антимонопольного реагирования.

"В соответствии со статьей 216 Предпринимательского кодекса антимонопольный орган в пределах своих полномочий расследует нарушения законодательства в области защиты конкуренции и принимает решение по результатам расследования. Под расследованием понимаются мероприятия, направленные на сбор фактических данных, подтверждающих или опровергающих нарушения законодательства", - говорится в ответе.

Также в АЗРК отметили, что в соответствии со статей 159 Кодекса об административных правонарушениях антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка и злоупотребление ими своим доминирующим положением через установление, поддержание монопольно высоких цен влекут за субой штраф. Для субъектов крупного предпринимательства он составляет пять процентов от дохода (выручки), полученного в результате монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате такой деятельности, не более чем за один год.