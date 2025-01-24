18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.84
543.11
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.01.2025, 07:55

Повышение тарифов придется объяснить казахстанскому оператору связи

Новости Казахстана 0 377

Казахстанцам пришло уведомление о существенном повышении тарифов на домашний интернет от оператора связи Beeline (ТОО "КаР-Тел"). За разъяснением ситуации корреспондент Tengrinews.kz обратился в Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В ведомстве нам ответили, что изучат ситуацию.

"В связи с поступающими жалобами на изменение цен с февраля 2025 года на проводной интернет (интернет дома) от ТОО "КаР-Тел" в установленном законодательством порядке истребована соответствующая информация от оператора, которая будет изучаться на предмет соответствия законодательству в области защиты конкуренции", - сообщили в АЗРК в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.

Как отмечается, если в действиях субъектов рынка будут обнаружены признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции, Агентство примет необходимые меры антимонопольного реагирования.

"В соответствии со статьей 216 Предпринимательского кодекса антимонопольный орган в пределах своих полномочий расследует нарушения законодательства в области защиты конкуренции и принимает решение по результатам расследования. Под расследованием понимаются мероприятия, направленные на сбор фактических данных, подтверждающих или опровергающих нарушения законодательства", - говорится в ответе.

Также в АЗРК отметили, что в соответствии со статей 159 Кодекса об административных правонарушениях антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка и злоупотребление ими своим доминирующим положением через установление, поддержание монопольно высоких цен влекут за субой штраф. Для субъектов крупного предпринимательства он составляет пять процентов от дохода (выручки), полученного в результате монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате такой деятельности, не более чем за один год.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
шаман
шаман
Билайн интернет хуже цены выше
24.01.2025, 04:52
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Билайну надо учиться у правительства, цены надо поднимать размеренно и тогда народ понемногу привыкает. Как пример посмотрите как они поднимают цены на авто газ и бензин.
24.01.2025, 04:33
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Предприниматель заявил о массовой травле казахстанцевНовости Казахстана
26.12.2024, 13:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...