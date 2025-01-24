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24.01.2025, 08:16

Казахстанца сбил поезд: следствие не нашло виновных

Новости Казахстана 0 425

В Карагандинской области прекращено уголовное дело по факту смерти 32-летнего Алиби Калиева, которого в ноябре 2022 года сбил грузовой поезд, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По словам родных погибшего, в деле о смертельном наезде остается много вопросов, на которые следственные органы не дали ответов. Супруга Алиби Калиева утверждает, что в день трагедии он отправился в Алматы с определенной суммой денег и обновками. Однако после происшествия ни денег, ни новых вещей обнаружено не было. В материалах дела, как утверждают родственники, информации об этом также нет.

По словам родных, Алиби высадили из поезда сотрудники полиции, а не проводник, как указано в материалах дела.

"Алиби был в отпуске и выехал в Алматы на подработку. Нам сообщили, что он сел в поезд уже в нетрезвом состоянии и у него возник конфликт с попутчиками. Вмешался проводник, который вызвал сотрудников полиции. Потом якобы Алиби конфликтовал с полицейскими и сам попросил, чтобы его высадили. По его просьбе якобы проводник высадил его на станции Карабас, где это делать запрещено. Это сектор повышенной опасности. При этом в акте, составленном при высадке, не хватает подписей", - заявила супруга погибшего Жулдыз Калиева.

Она считает, что следствие проведено некачественно. По ее словам, изначально уголовное дело было зарегистрировано по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Но с ноября 2022 года дело несколько раз прекращали и возобновляли после обращений родных к транспортному прокурору.

Родным Алиби Калиева удалось добиться возбуждения дополнительных уголовных дел по фактам кражи и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников линейного отдела полиции.

"Все допросы и следственные действия проведены поверхностно. Проводник признался, что его якобы "попросили" соврать и на самом деле высадили Алиби полицейские. Но следственный орган не хочет регистрировать дело за ложный донос и укрывательство виновных лиц", - говорят родные.

Супруга погибшего Жулдыз Калиева опубликовала в соцсетях обращение, в котором просит справедливого расследования уголовных дел.

"Судмедэкспертиза установила, что в его крови был алкоголь. Все хотят сослаться на то, что он сам виноват. Хотя нам неизвестно, что произошло в тот день. Я говорила с ним, он не был пьян. К тому же, даже если он был нетрезв, сотрудники полиции не должны были просто высаживать его, они должны были передать его коллегам или доставить в ближайший опорный пункт и составить протокола. Если бы они это сделали, возможно, он был бы жив. Да, мы бы выплатили штраф или он бы понес наказание, подметал бы улицы, но зато был бы жив",- говорит Жулдыз.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД сообщили, что по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, линейным отделом полиции на станции Караганда - Сортировочная проведено досудебное расследование. Оно прекращено за отсутствием состава преступления. Данное решение утверждено надзирающим прокурором.

"По факту превышения власти или должностных полномочий управлением собственной безопасности департамента полиции на транспорте проведен комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела. Данное досудебное расследование также прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения и утверждено прокурором", - добавили в пресс-службе ДП на траспорте МВД.

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