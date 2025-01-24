Казахстанца сбил поезд: следствие не нашло виновных

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По словам родных погибшего, в деле о смертельном наезде остается много вопросов, на которые следственные органы не дали ответов. Супруга Алиби Калиева утверждает, что в день трагедии он отправился в Алматы с определенной суммой денег и обновками. Однако после происшествия ни денег, ни новых вещей обнаружено не было. В материалах дела, как утверждают родственники, информации об этом также нет.

По словам родных, Алиби высадили из поезда сотрудники полиции, а не проводник, как указано в материалах дела.

"Алиби был в отпуске и выехал в Алматы на подработку. Нам сообщили, что он сел в поезд уже в нетрезвом состоянии и у него возник конфликт с попутчиками. Вмешался проводник, который вызвал сотрудников полиции. Потом якобы Алиби конфликтовал с полицейскими и сам попросил, чтобы его высадили. По его просьбе якобы проводник высадил его на станции Карабас, где это делать запрещено. Это сектор повышенной опасности. При этом в акте, составленном при высадке, не хватает подписей", - заявила супруга погибшего Жулдыз Калиева.

Она считает, что следствие проведено некачественно. По ее словам, изначально уголовное дело было зарегистрировано по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Но с ноября 2022 года дело несколько раз прекращали и возобновляли после обращений родных к транспортному прокурору.

Родным Алиби Калиева удалось добиться возбуждения дополнительных уголовных дел по фактам кражи и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников линейного отдела полиции.

"Все допросы и следственные действия проведены поверхностно. Проводник признался, что его якобы "попросили" соврать и на самом деле высадили Алиби полицейские. Но следственный орган не хочет регистрировать дело за ложный донос и укрывательство виновных лиц", - говорят родные.

Супруга погибшего Жулдыз Калиева опубликовала в соцсетях обращение, в котором просит справедливого расследования уголовных дел.

"Судмедэкспертиза установила, что в его крови был алкоголь. Все хотят сослаться на то, что он сам виноват. Хотя нам неизвестно, что произошло в тот день. Я говорила с ним, он не был пьян. К тому же, даже если он был нетрезв, сотрудники полиции не должны были просто высаживать его, они должны были передать его коллегам или доставить в ближайший опорный пункт и составить протокола. Если бы они это сделали, возможно, он был бы жив. Да, мы бы выплатили штраф или он бы понес наказание, подметал бы улицы, но зато был бы жив",- говорит Жулдыз.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД сообщили, что по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, линейным отделом полиции на станции Караганда - Сортировочная проведено досудебное расследование. Оно прекращено за отсутствием состава преступления. Данное решение утверждено надзирающим прокурором.