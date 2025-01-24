2025 год будет непростым для казахстанцев? Эксперт объяснил свой прогноз

В прошлые выходные экономические эксперты обсуждали меры по повышению поступлений в бюджет, среди которых было исключение некоторых налоговых льгот, повышение ставок корпоративного подоходного налога для банков и финансовых организаций. Тогда казахстанский финансист Расул Рысмамбетов озвучил прогноз, согласно которому 2025 год для Казахстана станет непростым. Чего именно ждать казахстанцам, выяснял корреспондент Tengrinews.kz .

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Непопулярные реформы назрели давно

"Под непростым годом я имел в виду то, что весь государственный аппарат стоит перед выбором. Если оставить все, как есть, через 3-4 года у нас начнет разваливаться инфраструктура. Чтобы этого не произошло, придется принимать непопулярные меры: где-то поднимать тарифы, что мы наблюдаем уже сейчас, где-то повышать цены. И все это придется делать на фоне усталости людей от тяжелой жизни", - объяснил Рысмамбетов.

Финансист уточнил, что под назревшими реформами подразумевается приведение цен, тарифов и налогов в рыночное состояние.

"Самая главная мысль заключается в том, что мы, наверное, уже достигли пределов в использовании Нацфонда. Поэтому придется, наверное, поднимать налоги, приводить их в "приличное" состояние. Сокращать, ликвидировать или ограничивать на время налоговые режимы для бизнеса. Как говорит Минфин - и я с этим согласен - это налоговые оффшоры. Социальные обязательства – это пенсии, образование, медицина", - отметил он.

По словам Расула Рысмамбетова, данные реформы назрели уже "лет 10 назад". В качестве аргументов он привел плачевное состояние ТЭЦ, инфраструктуры, ирригации.

"Все это нам придется делать. Поэтому я считаю, что сейчас настало время. Самое главное – все грамотно оформить с точки зрения коммуникаций и объяснить, что это не министр экономики с премьером хотят много денег. Эии деньги должны быть направлены на восстановление инфраструктуры страны", - подчеркнул финансист.

"Цены будут расти, но не сильно"

Возникает резонный вопрос: как такие меры скажутся на благосостоянии казахстанцев?

"Касательно влияния на состояние народа я думаю, это будет немного повышенная инфляция: иногда - чуть-чуть, а иногда - нет. По ценам на продовольствие: более или менее все останется в тех же пределах, плюс инфляция. Непопулярные реформы – это повышение налогов и цен на ГСМ. Здесь нужно понимать, что правительство не хочет просто повышать цены ради повышения. Это процесс приведения цен в рыночное состояние", - говорит эксперт.

При этом Рысмамбетов не взялся прогнозировать, как именно повысятся цены, отметив лишь, что рост будет незначительным.

Расул Рысмамбетов / primeminister.kz

"Цены на продукты будут расти, но несильно. На какие-то товары – импортные или долгосрочного спроса – думаю, легкое повышение должно быть. Насколько это будет выражено в процентах, я не знаю, потому что это будут рыночные изменения, мне сейчас сложно спрогнозировать", - добавил он.

Появятся ли новые налоги и штрафы в Казахстане?

По мнению Расула Рысмамбетова, новых штрафов в Казахстане вводить не будут, а вот налоги для бизнеса повысятся. Кроме того, отметил эксперт, сократится и количество налоговых льгот.

"Потому что у нас некоторые компании по 5-10 лет используют налоговые льготы. У нас это назрело. Очень хорошо можно понять сложившуюся ситуацию в стране, если взглянуть на реформы в Аргентине. Конечно, социальные расходы никто сокращать не будет. Но все равно будет непросто", - предупредил финансист.

Как отметил собеседник Tengrinews.kz, государству сегодня необходимо грамотно выстроить коммуникации, объясняя, зачем повышаются налоги.

"Все это нужно для пенсий, для социальных расходов: образования и медицины. Самое главное – это люди", - заключил финансист.

Расул Рысмамбетов – известный в Казахстане финансовый консультант. В качестве эксперта регулярно комментирует экономические изменения и ситуацию в стране, высказывается на злободневные вопросы в этой сфере. На сегодняшний день является председателем правления "КФ NAC Analytica".

Напомним: в минувшую субботу состоялось первое заседание экспертного совета при министерстве национальной экономики. В нем участвовали более 20 экспертов, среди которых – руководители крупных финансовых, инвестиционных, аналитических и консалтинговых организаций, совета ассоциации финансистов Казахстана, национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Тогда председатель правления "КФ NAC Analytica" Расул Рысмамбетов высказал мнение, что правительству придется принимать давно назревшие реформы, которые откладывались в предыдущие годы. Подробности в нашем материале.

В четверг, 23 января, в правительстве с участием премьера Олжаса Бектенова и представителей экспертного сообщества также состоялось обсуждение мер и подходов экономического блока правительства по достижению устойчивого роста экономики. Как сообщает пресс-служба премьера, участники встречи обсудили проекты нового Налогового и Бюджетного кодексов, в которых закреплены меры для стабилизации государственных финансов и их эффективного использования.