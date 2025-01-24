До 5 лет за шутку: в МВД напомнили о последствиях “телефонного терроризма“

В 2024 году органами внутренних дел зарегистрировано 247 уголовных дел за заведомо ложные сообщения об установленных на различных объектах взрывных устройствах. За совершение фактов "лжетерроризма" задержано 48 подозреваемых, из них 15 оказались несовершеннолетними. На сегодняшний день к уголовному наказанию осуждено 13 человек, в том числе один подросток.

"В случае, если отправитель ложных сообщений не достиг возраста уголовной ответственности, его родители привлекаются к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. В прошлом году такие меры приняты к 6 взрослым.

Кроме того, по решению суда к преступнику предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного владельцу объекта посягательства или государству из-за ложного вызова. Размер ущерба может достигать двух миллионов тенге.

За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч месячных расчетных показателей, а также ограничение либо лишение свободы на 5 лет", - рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента по противодействию экстремизму МВД Азамат Хасенов.