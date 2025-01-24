Новые праздничные даты появились в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения утвердили поправки в приказ "Об утверждении перечня профессиональных праздников", передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Согласно документу, в Казахстане появились новые праздничные даты:

День органов по финансовому мониторингу – 28 января;

День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля;

День железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа;

День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября;

День работников технического и профессионального, послесреднего образования – 2 октября;

День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября;

День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября;

День уголовно-исполнительной системы – 13 декабря.

Кроме того, из указанного перечня исключили Национальный день печати и День радио в связи с тем, что данные праздники утверждены постановлением правительства от 16 августа 2024 года №668.