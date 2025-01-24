Трагедия на стройке в Атырау: два рабочих упали с пятого этажа, один погиб

Трагический инцидент произошел на строительной площадке жилого комплекса в Атырау 20 января, однако информация о происшествии стала известна только сегодня, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: ИА «NewTimes.kz»

По данным Департамента полиции Атырауской области, на момент инцидента, который случился в 11:15, двое рабочих упали с пятого этажа стройки.

Один из мужчин, 43-летний рабочий, скончался на месте от полученных травм. Второй мужчина, 33 лет, получил различные телесные повреждения и был срочно доставлен в областную больницу.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, а также комплексные следственные действия в рамках уголовного дела.

Ожидаются дополнительные подробности расследования.