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24.01.2025, 11:02

Паспорт и удостоверение: сколько стоят документы для казахстанцев в 2025 году

Новости Казахстана 0 470

В Казахстане с 2025 года изменилась госпошлина за изготовление паспорта и удостоверения. В связи с этим сегодня, 24 января, в госкорпорации "Правительство для граждан" по Шымкенту рассказали, сколько стоит заплатить казахстанцам за оформление документов, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

С начала года размер месячного расчетного показателя (МРП) увеличился до 3932 тенге, в связи с чем изменились и госпошлины на изготовление документов. Так, за изготовление:

  • Паспорта объемом 36 страниц нужно заплатить 8 МРП (31 456 тенге), 48 страниц – 47 184 тенге.
  • Детского паспорта – 4 МРП (15 728 тенге).
  • Удостоверения личности – 0,2 МРП (787 тенге).

Стандартный срок оказания услуги – 15 рабочих дней. При доплате можно ускорить процесс – от 1 дня до 3.

Как оформить удостоверение личности и паспорт

Для оформления паспорта и удостоверения личности необходимо обращаться в ЦОН, так как эти услуги недоступны онлайн. При этом услуга оказывается по принципу экстерриториальности – вы можете обратиться в любой центр обслуживания населения, независимо от места прописки.

"Если у вас истекает срок действия паспорта, его можно заменить за 1-2 месяца до окончания срока. Если вы обратились за новым паспортом после истечения срока действия старого, штрафы за просрочку не предусмотрены. Что касается удостоверения личности, штраф будет, если вы не получите новое удостоверение в течение месяца после окончания срока действия старого", – отметила PR-менеджер шымкентского филиала "Правительства для граждан" Алтынай Татаева.

По ее данным, государственная услуга по выдаче удостоверения личности и паспорта является одной из востребованных на сегодняшний день. В прошлом году шымкентцы оформили 106 тыс. удостоверений личности и паспортов.

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