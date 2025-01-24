У Tele2 и Altel новый глава

Он сменил на данном посту Сергея Назаренко.

Бабичев работает более 20 лет в телекоммуникационной отрасли и более 15 лет развивает Tele2/Altel.

Он возглавлял коммерческий отдел компании с 2019 года, также является членом правления МТС.

Напомним, ранее LS сообщал, что в январе этого года завершилась сделка по продаже данного актива катарскому инвестору.