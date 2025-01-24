Какую социальную помощь получат казахстанцы в 2025 году

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин рассказал, какую социальную помощь получат казахстанцы в этом году, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Жилищная помощь

В Казахстане жилищную помощь оказывают гражданам, траты которых на оплату коммунальных услуг, содержание жилья превышают предельно допустимую долю расходов на эти цели, установленную местными маслихатами. Размер предельно допустимой доли составляет не более 10 процентов.

"В 2024 году акиматы оказали жилищную помощь 17,5 тысячи семей, или 41,2 тысячи человек, на общую сумму 592 миллиона тенге. В текущем году для выплаты жилищной помощи из местных бюджетов предусмотрено 1,5 миллиарда тенге для 41,9 тысячи получателей", – рассказал Олжас Анафин на брифинге в правительстве.

Подать заявление на оказание жилищной помощи можно через портал электронного правительства eGov или в центрах обслуживания населения.

Социальные выплаты

Дополнительно на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива единовременно и каждый месяц из местных бюджетов отдельным категориям граждан предоставляются социальные выплаты.

Как отметил вице-министр, выплаты предусмотрены не во всех регионах и зависят от возможностей местных бюджетов. В 2024 году на эти цели было направлено 5,3 миллиарда тенге для 181,2 тысячи получателей.

"По данным акиматов, в 2025 году на выплату социальной помощи отдельным категориям граждан предусмотрено 2,6 миллиарда тенге для 193,7 тысячи получателей", - сказал Анафин.

Адресная социальная помощь

Вице-министр труда напомнил, что для малообеспеченных семей, где среднедушевой доход ниже черты бедности (35 процентов от регионального медианного дохода, но не менее 70 процентов от регионального прожиточного минимума) оказывается адресная социальная помощь - АСП.

"При повышении тарифов рост цен повлияет на непродовольственную часть прожиточного минимума (55 процентов - продовольственная часть, 45 процентов - непродовольственная часть). Таким образом, повышение стоимости коммунальных услуг приведет к увеличению прожиточного минимума, и соответственно, изменению черты бедности, влияющей на размер адресной социальной помощи. Минтруда готово к этим изменениям. Всем казахстанцам, имеющим доходы ниже черты бедности, будет оказана АСП", - заявил Олжас Анафин.

Чиновник напомнил, что в 2024 году на выплату адресной социальной помощи израсходовано 39,5 миллиарда тенге. Ее получили 413,7 тысячи человек из 78,1 тысячи семей. В этом году на выплату АСП предусмотрено 132,9 миллиарда тенге для 1 миллиона человек.