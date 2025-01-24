«Анализируют каждую секунду» – Бозумбаев рассказал, как проходит расследование авиакрушения под Актау

Фото : Акимат Мангистауской области

«Расследование продолжается. Сформирована утвержденная группа специалистов, в которую вошли наши эксперты, а также специалисты из России, Азербайджана, Бразилии и недавно присоединился эксперт из Нидерландов. В настоящее время они анализируют данные с аудиозаписей черного ящика и изучают режимы полета, сопоставляя все детали. Это кропотливая работа: проверяют, принадлежат ли записанные голоса членам экипажа или другим людям, детально анализируют каждую секунду, выясняют, кто и какую команду отдавал. Ожидается, что эту часть работы завершат на следующей неделе. Предварительные итоги расследования планируется представить через месяц. Рекомендации уже разработаны», – рассказал Бозумбаев.