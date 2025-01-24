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24.01.2025, 13:30

Комуслуги вновь подорожают в Казахстане

Новости Казахстана 0 732

Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Арман Касенов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По его словам, рост тарифов будет "минимальным".

"Будет осуществлен минимальный рост тарифов (...) Мы эти расчеты уже провели. Это не прогнозы, это все на основе анализа. Мы знаем, на какой процент будут расти тарифы, и заверяем, что это будет минимальный рост", – сказал Арман Касенов на брифинге в правительстве.

Конкретные цифры вице-министр не назвал: по его словам, у каждого субъекта естественных монополий они разные.

"Инфляционная корзина содержит несколько сотен продуктов, соответственно, влияние каждого из элементов минимальное. Разумеется, прежде чем принимать любое решение по тарифам на железную дорогу, на ГСМ, все эти эффекты рассчитываются. Им уделяется внимание. Если мы увидим, что влияние (инфляции. – Прим.) будет выше определенного предела, мы, разумеется, ограничим рост тарифов", – добавил Касенов.

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