Комуслуги вновь подорожают в Казахстане

Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Арман Касенов, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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По его словам, рост тарифов будет "минимальным".

"Будет осуществлен минимальный рост тарифов (...) Мы эти расчеты уже провели. Это не прогнозы, это все на основе анализа. Мы знаем, на какой процент будут расти тарифы, и заверяем, что это будет минимальный рост", – сказал Арман Касенов на брифинге в правительстве.

Конкретные цифры вице-министр не назвал: по его словам, у каждого субъекта естественных монополий они разные.