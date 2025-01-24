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24.01.2025, 14:50

Взлом банковских счетов: казахстанцев предупредили о мошенничестве при помощи SMS-кода

Новости Казахстана 0 4 917

В Управлении по противодействию киберпреступности Департамента полиции Алматы 24 января 2025 года предупредили об участившихся фактах интернет-мошенничества, связанного с незаконным использованием абонентского номера 1414, откуда приходит SMS с кодом, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

По данным "Киберпола", отправка SMS-кода и его запрос – это инструмент психологической манипуляции мошенников.

"Вскоре потерпевшему звонит еще один мошенник, представляющийся сотрудником почтовой, налоговой, коммунальной службы или правоохранительного органа. Он убеждает жертву установить сторонние приложения или перейти по внешним ссылкам, чтобы исправить ситуацию, заявляя, что личные данные были получены с помощью SMS-кода. Эти действия опасны, потому что могут привести к взлому банковских учетных записей пользователя. SMS-код с номера 1414 не дает доступа к получению кредитов, так как банки имеют собственную систему биометрической аутентификации и SMS-сообщений. Этот метод – всего лишь психологический трюк и манипулятивный инструмент мошенников, направленный на завоевание доверия пользователя", – рассказал руководитель Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

Оказывая психологическое давление, мошенники, как правило, убеждают оформить кредит. В основном к данному виду мошенничества подвергаются люди преклонного возраста. В ряде случаев граждан убеждают снять свои денежные средства с депозитов и внести их на "страховой счет".

Зарегистрированы факты, когда граждане закладывали либо продавали свое имущество, так как им сообщали о попытках оформления займа. Вырученные деньги добровольно переводились на указанные мошенниками счета или передавались им через курьеров службы доставки.

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