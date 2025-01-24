«Казахтелеком» сегодня упал – Турлов

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«Казахтелеком сегодня упал (и положил половину госсервисов и вообще связанность интернета). Процессинг уже подняли. Все снова должно работать. Пошли тянуть везде свою оптику вторым каналом и создавать сетевые резервы для всех критических сервисов. Добьемся того, чтобы процессинг работал, даже если все провайдеры в стране лягут», - написал Турлов.

Вместе с тем BES.media сообщает, что Jusan Bank продал 8,1% доли «Казахтелекома» Telecom Systems Ltd.

Ранее КазТАГ сообщал, что стоимость акций «Казахтелеком» в течение дня обрушилась сразу на треть.

Напомним, ранее финансовый консультант Расул Рысмамбетов выразил мнение, что «Казахтелеком» должен выплатить государству специальные дивиденды от продажи Altel и Tele2, продажу которых национальный оператор завершил ранее катарскому конгломерату.