“Техсбой“: Комитет гражданской авиации предупредил казахстанцев

В ведомстве предупредили вылетающих на самолетах пассажиров.

"По сообщению АО "НИТ", в связи с техническим сбоем по линии инфраструктуры серверного центра государственных органов наблюдается временная недоступность ряда сервисов портала eGov, мобильного приложения eGov Mobile. В связи с временным отсутствием доступа к цифровым документам, рекомендуем пассажирам в аэропортах Казахстана при вылете иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность", – сообщили в КГА.