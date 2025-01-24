Казахстанка 40 лет прожила с паспортом страны, которой нет

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Указывается, что в Северо-Казахстанской области полицейские оформили документы женщине, которая до этого пользовалась паспортом, выданным 39 лет назад.

"Ранее документы она получала только в 1986 году. Женщина обратилась к сотрудникам миграционной службы департамента полиции Северо-Казахстанской области. Полицейские провели процедуру установления принадлежности к гражданству Республики Казахстан. На сегодняшний день горожанка стала обладательницей удостоверения личности и может свободно пользоваться всеми правами граждан РК", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в прошлом году сотрудники миграционной службы региона помогли подтвердить гражданство и оформить документы 37 гражданам.