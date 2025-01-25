Спецпосланник Евросоюза по санкциям в очередной раз посетит Казахстан

Астана. 24 января. КазТАГ – Спецпосланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан в очередной раз посетит Казахстан, сообщает пресс-служба посольства ЕС в Казахстане.

фото: The Astana Times

«30 января 2025 года Международный специальный посланник ЕС по санкциям господин Дэвид О'Салливан совершит визит в Казахстан, в ходе которого запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами. Специальный посланник проведет пресс-конференцию по итогам своего визита», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Европейская комиссия учредила должность Международного специального посланника ЕС по санкциям с целью обеспечить непрерывное обсуждение на высоком уровне с третьими странами во избежание уклонения или даже обхода беспрецедентных ограничительных мер, введенных в отношении России с начала ее войны против Украины.

Дэвид О'Салливан, бывший генеральный секретарь комиссии и старший дипломат ЕС, был назначен специальным посланником ЕС по санкциям с января 2022 года. Он имеет опыт на европейской госслужбе, которая длилась более 30 лет и завершилась пятью годами работы в качестве посла Европейского Союза в США.

Напомним, что О'Салливан до настоящего времени посещал Казахстан уже трижды. Первый визит состоялся 28 ноября 2023 года, второй - в апреле 2024 года, а третий - 18 июня 2024 года.