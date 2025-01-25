Строительство АЭС в Казахстане: когда будет принято решение о выборе участников консорциума

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 24 января 2025 года на брифинге в правительстве озвучил, когда будет принято решение о выборе участников консорциума для строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

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Спикер рассказал, что под руководством министра посетили все потенциальные страны и ведется соответствующая работа.

"Был сформирован перечень вопросов, которые мы направили вендорам. Сейчас они предоставляют обратную связь. В конце первого полугодия будут подведены итоги этой работы и предварительные результаты будут объявлены. К концу первого полугодия будет определен потенциальный вендор", – сказал Сунгат Есимханов.

По его словам, после этого результаты будут представлены на соответствующих комиссиях.