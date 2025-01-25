Гинеколог из Алматы поделилась жуткой историей нападения пациентки

Врач-гинеколог рассказала о страшном инциденте в социальных сетях , который произошел во время одного из приемов в больнице. На девушку напала пациентка. Впоследствие ее приговорили к общественным работам и обязали выплатить моральную компенсацию, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: instagram/ aisha_ub

Случай произошел в ноябре прошлого года. Рассказать об этом девушка решилась после того, как пришла в себя после пережитой ситуации.

«Теперь когда все успокоилось и мое состояние выровнялось, хочу с Вами поделиться одной историей. Много кто знает, что я врач-гинеколог. И многие кто меня знают – знают, что я неконфликтный человек! В ноябре 2024 года, после суточной смены я доделывала отчеты в приемном покое, когда там уже сидел врач приходящей смены и проводил консультацию пациентке. При проведении консультации пациентка изначально вела себя неадекватно, агрессивно. И как обычно уже выставив сама себе диагноз, требовала от врача каких-то действий, при этом отказываясь дожидаться результатов анализов и отвечать на его уточняющие вопросы. Далее пациентка начала вести себя более агрессивно, сорвала и намеренно уронила монитор компьютера. Я не вмешивалась до этого момента, но после того как она начала портить имущество больницы, я позвала на помощь и предупредив пациентку начала видеофиксацию происходящего», – делится девушка.

После чего, по ее словам, пациентка заявила что будет снимать на телефон тоже, достала его из кармана и начала нападать на коллегу. Резко повернувшись, она ударила девушку и рассекла кожу верхнего века правого глаза. Врач поняла что у нее открылось кровотечение.

«Это не остановило пациентку и она продолжила избивать второго врача, ударяя его в пах, разбив ему губу и прокусив ему грудь. В это время подошла охрана, которая оттащила пациентку от врача, а меня увели в перевязочный кабинет. Где по итогу для остановки кровотечения мне наложили хирургические швы. Кроме того удар был настолько сильный, что я получила сотрясение головного мозга», – пишет врач.

Были вызваны сотрудники полиции. Девушка обратилась в суд. По итогу пациентку привлекли к общественным работам и обязали выплатить компенсацию за моральный вред, материальный ущерб суд рассматривать не стал. Девушка отмечает, что пациентка не извинилась за ситуацию.

«Какая бы не была ситуация, человек не имеет права поднимать руку и калечить других людей, особенно когда ему оказывают медицинскую помощь», – резюмирует врач в посте.

В комментариях пользователи поддержали девушку, пожелав ей скорейшего восстановления.