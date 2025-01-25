Пожар вспыхнул в Almaty Аrena: спасено четверо детей

Пожар в Ледовом дворце Almaty Аrena вспыхнул в 15:15 часов 25 января. Силы и средства ДЧС на место происшествия были направлены по повышенному рангу, передает Tengrinews.kz .

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В ДЧС Алматы сообщили, что по прибытии установлено загорание матов на площади 40 квадратных метров на первом этаже малого зала МФК.

"До прибытия пожарных подразделений посетители и персонал самостоятельно покинули помещения. В ходе разведки и тушения возгорания звеньями газодымозащитной службы спасено четверо детей 2013, 2016, 2019 и 2012 года рождения", - сообщили в ведомстве.

В ДЧС уточнили, что состояние детей удовлетворительное. Сейчас их осматривают медики. Также на месте работают психологи департамента по ЧС.

В 15:46 часов пожар был локализован. Огонь не распространился на другие помещения.

Ледовый дворец Almaty Аrena - самая большая крытая ледовая площадка в Центральной Азии для игр в хоккей с шайбой, фигурного катания, бокса, волейбола, баскетбола и концертов. Также здесь функционируют секции по вольной, греко-римской и женской борьбе и другие.