Туман и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 26 января из-за неблагоприятных погодных условий, передает Tengrinews.kz .

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Сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду в воскресенье, 26 января, ожидается в Кызылординской, Восточно-Казахстанской области и области Абай.

В области Жетысу порывы ветра могут достигать 23-28 метров в секунду.

В области Улытау по прогнозу синоптиков также будет ветрено – порывы до 23 метров в секунду.

В Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Мангистауской областях и городе Актау ожидается туман.

В Жамбылской области и Таразе ожидается туман и ветер с порывами до 23-28 метров метров в секунду.