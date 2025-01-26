В поезде КТЖ запустили спутниковый интернет для пассажиров

Со столичного вокзала АО "Пассажирские перевозки" отправило поезд №3/4 "Астана – Алматы", который стал первым в Казахстане, предоставившим пассажирам доступ к интернету. Поездка по маршруту занимает 17 часов, и на первом рейсе 500 пассажиров смогли воспользоваться возможностью подключиться к сети в пути, сообщает informburo.kz и пресс-служба компании.

Фото КТЖ Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz https://informburo.kz/novosti/v-poezde-ktzh-zapustili-sputnikovyj-internet-dlya-passazhirov



Пассажиры смогли воспользоваться новым сервисом, чтобы позвонить близким через видеозвонки в WhatsApp, посмотреть видео на YouTube и посетить другие популярные интернет-сервисы. При этом доступ к торрентам и сайтам с потоковым скачиванием ограничен. Пассажиры отметили, что наличие интернета делает поездку более комфортной и интересной, особенно на длительных маршрутах.

Интернет в поезде обеспечен с помощью современных спутниковых технологий. Спутниковое оборудование, установленное на локомотиве, предоставляет стабильный и высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута.

"Внедрение интернета в поездах – важный шаг для развития пассажирских перевозок. Мы стремимся сделать путешествия удобными и соответствующими требованиям современного мира, где доступ к информации и общению играет ключевую роль. Этот проект позволит пассажирам оставаться на связи, работать и отдыхать одновременно. В дальнейшем мы планируем масштабировать сервис, начиная с подключения интернета на всех 15 маршрутах поездов Тальго", – отметил председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Ануар Ахметжанов.

Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству Министерств цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и транспорта, телекоммуникационной компании Jusan Mobile и официального дистрибьютора Eutelsat-OneWeb в Казахстане.

"Запуск пилотного проекта на поезде КТЖ с применением низкоорбитальной спутниковой группировки Eutelsat-OneWeb – важное событие в цифровизации транспорта. Благодаря сотрудничеству с партнёрами мы показали, что даже в сложных условиях можно обеспечить пассажирам высокоскоростной (50–100 Мб/с) и стабильный интернет. Этот успех открывает новые горизонты для дальнейшей цифровой трансформации страны и повышает комфорт путешествий для граждан Казахстана", – отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Внедрены также мобильные терминалы проводников для проверки билетов, нагрудные видеорегистраторы для начальников поездов и системы видеонаблюдения. Все записи автоматически сохраняются в облачном хранилище, что повышает уровень контроля и безопасности.

Кроме того, внедрение интернета изменило способ оплаты в вагоне-ресторане: теперь пассажиры могут оплачивать заказы в пути через POS-терминалы.