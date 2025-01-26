Когда благотворительность не во благо: как не попасться на удочку мошенников

Одной из характерных черт казахстанцев является желание помогать даже незнакомым людям. Вместе с тем в эпоху цифровизации на благотворительности нередко наживаются мошенники. Социальные сети переполнены призывами о помощи тяжелобольным детям, однако проверить, действительно ли это нуждающиеся или очередной обман, очень трудно. Как помогать и не попасться при этом на удочку мошенников, разбирался корреспондент Tengrinews.kz .

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Законно ли просить помощь в соцсетях?

В социальных сетях часто всплывают страницы с просьбами оказать материальную помощь. Насколько это законно? За разъяснениями мы обратились в Министерство культуры и информации.

Просить можно, но нужно отчитываться

"Благотворительная организация может осуществлять сбор денежных средств самостоятельно в пользу пользователя (нуждающегося) на основании договора, в соответствии с утвержденными уставом целями. При этом лицо, получающее от благотворителя или соответствующей организации деньги в качестве благотворительной помощи, имеющей целевой характер, по их требованию представляет отчет", - говорится в ответе ведомства на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Отчитываться надо и самой благотворительной организации. Как гласит пункт 2 статьи 8 закона "О благотворительности", организация обязана публиковать в СМИ и (или) на своем интернет-ресурсе отчет о выполненной благотворительной программе не реже одного раза в год.

Что с волонтерами?

На улицах и в автобусах часто можно встретить молодых людей с ящиками для сбора средств якобы больным или нуждающимся людям. Насколько это законно и проверяется ли деятельность таких волонтеров?

"Лицо, осуществляющее сбор средств в пользу благотворительной организации или нуждающегося лица, является волонтером благотворительности. Волонтер благотворительности имеет право осуществлять сбор средств в пользу благотворительной организации или пользователя на основе договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Казахстана", - пояснили в министерстве.

В то же время волонтер благотворительности обязан представлять благотворительной организации или пользователю отчет о сборе средств. Ввиду отсутствия контрольно-надзорных функций министерство не проверяет их деятельность.

Как отличить нуждающихся от мошенников?

Конкретных ограничений по использованию социальных сетей в качестве способа организации благотворительных сборов в казахстанском законодательстве нет. Вместе с тем за слезливыми историями, давящими на жалость фотографиями, могут скрываться мошенники. Как узнать, кто именно перед вами?

Прежде чем вносить пожертвование в министерстве рекомендуют обратить внимание на наличие соответствующих подтверждающих документов благотворительных организаций или фондов.

"Также необходимо убедиться, что благотворительная организация публикует отчеты о своей деятельности", - добавили в ведомстве.

Громкие скандалы вокруг сферы благотворительности прошлой осенью повлияли на планы госоргана по регулированию данной сферы.

"Создана рабочая группа по выработке рекомендаций, предложений, новых подходов, направленных на стимулирование и развитие благотворительности. Сформирован пул предложений и рекомендаций от членов рабочей группы и благотворительного сообщества. Планируемые подходы направлены на обеспечение прозрачности и открытости проводимых благотворительных сборов, а также повышение уровня доверия к деятельности благотворительных организаций", - рассказали в министерстве.

Своими рекомендациями по вопросу благотворительности в интернете с читателями Tengrinews.kz также поделился адвокат Акмолинской областной коллегии адвокатов Нурлан Жанабаев.

Для начала юрист советует выяснить, кто именно разместил объявление в социальных сетях - физическое лицо или организация.

"Отличить по постам мошенников от людей, которые действительно столкнулись с проблемой, зачастую практически невозможно. Если вы хотите быть уверены, что ваши деньги дойдут до адресата, то лучше начинать с помощи проверенным благотворительным организациям. В этом случае вы совершенно точно получите итоговый отчет, а главное - будете знать, что человеку действительно нужна помощь", - посоветовал адвокат.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, Жанабаев рекомендует следующее:

с помощью открытых источников убедитесь, что организация, которой вы хотите помочь, зарегистрирована в государственных органах (Министерство юстиции, департамент государственных доходов). Проверьте наличие статуса некоммерческой организации и свидетельство о госрегистрации;

изучите отзывы об организации, узнайте мнение о ней других людей. Проверьте, как давно она работает, есть ли у нее долгосрочные проекты.

чтобы оценить благонадежность того или иного фонда, используйте сайты с рейтингами некоммерческих и благотворительных организаций, такие как “НПО Казахстана”.

Проверенная организация должна предоставлять прозрачную информацию о расходовании средств, отчетность о своих проектах или мероприятиях, на которые она собирает деньги. Еще один "плюс в копилку" - наличие опыта работы с крупными партнерами, а также признание от других благотворительных фондов или госструктур.

"Делайте пожертвования через официальные каналы. Переводите средства только на официальные счета организаций, которые указаны на их сайтах или в документах. Не переводите деньги на частные счета. Используйте онлайн-платежи, которые безопасны для перевода. Например, через банковские карты, проверенные платежные системы", - подчеркнул юрист.

Нурлан Жанабаев также советует избегать "горячих" призывов к действию: по его словам, мошенники часто используют тактику срочности (например: необходимо срочно собрать деньги для лечения или помощи в чрезвычайной ситуации). Не спешите отправлять деньги, особенно если организация или человек не вызывают у вас доверия. Прежде чем перевести средства, узнайте, на что конкретно они пойдут и как будет обеспечен контроль за их расходованием.

"Используйте проверенные благотворительные платформы. В Казахстане существуют официальные платформы для сбора пожертвований, на которых благотворительные организации могут размещать информацию о сборах. Также обращайте внимание на крупные международные организации, которые действуют в Казахстане, например, "Красный полумесяц", - добавил он.

Как оказывать помощь, не нарушая закон?

В соответствии с законом "О благотворительности" видами благотворительности являются филантропическая, спонсорская, меценатская деятельность, а также деятельность по оказанию поддержки малой родине. То есть данные виды благотворительности разрешены в Казахстане.

Под филантропической деятельностью понимается добровольное распределение личных ресурсов для помощи обществу и улучшения условий жизни. Спонсорская деятельность – это помощь при условии популяризации имени спонсора. Меценатская деятельность – добровольная поддержка науки, образования, культуры, искусства, спорта и сохранения исторического наследия. Поддержка малой родины - это оказание помощи населенному пункту, городу, региону, откуда родом благотворитель, а также их жителям.

Адвокат напомнил, что защита прав и законных интересов субъектов благотворительности и пользователей гарантируется государством.

"Не допускаются незаконное вмешательство государства в дела субъектов благотворительности, а субъектов благотворительности - в дела государства, возложение на них функций государственных органов. Получение пользователем благотворительной помощи не является основанием для ограничения или прекращения каких-либо других видов помощи, выплат или льгот, определенных законами Казахстана", - добавил он.

Напомним: осенью прошлого года в Казахстане разгорелся скандал, связанный со сферой благотворительности. Агентство по финансовому мониторингу сообщило о расследовании в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.