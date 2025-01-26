Прогрев авто более 5 минут, платные парковки: депутат высказался о “штрафстане“

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Как заявил депутат, штрафы стали одной из самых горячих тем для обсуждения в стране.

"Даже появился эмоционально окрашенный и вызывающий неологизм "Штрафстан", саркастически отражающий ситуацию со штрафами и выражающий недовольство тех, кто считает, что они применяются несправедливо или исключительно для пополнения бюджета. В то же время другие считают штрафы необходимым инструментом дисциплины и порядка, подчеркивая их роль в улучшении безопасности и соблюдении законов, категорически отвергая данный термин", - заявил депутат.

По мнению мажилисмена, многими штрафы воспринимаются как банальный способ увеличения доходов бюджета.

"К сожалению, у многих складывается впечатление, что система административных наказаний утрачивает свою основную цель - профилактику и исправление нарушений. Госорганам необходимо понимать, что новый "нарратив штрафоцентричности" опасен, так как он подрывает доверие к самому институту административной ответственности. Поэтому требуется принятие мер.

Как считает Аймагамбетов, штрафы - это инструмент, который используется во всём мире для предотвращения нарушений и восстановления справедливости.

"Цель штрафов: профилактика, а не наказание ради наказания. Все понимают их важность для порядка, законности и профилактики, однако их применение должно быть разумным, соразмерным и направленным на решение проблемы, а не на пополнение бюджета", - отметил он.

Депутат привел примеры из практики, вызывающие серьезные вопросы.

"Штрафы для школ: школы, работающие в три смены, или учреждения, имеющие недостаток оборудования или отсутствие ремонта, подвергаются штрафам. Однако директор школы не может быть ответственным за системные проблемы, такие как нехватка финансирования или то, что акимат разрешил строительство человейников без обеспечения школами. При этом штрафы составляют 600–900 тысяч тенге на директора", - заявил Аймагамбетов.

Кроме того, мажилисмен также обратил внимание на платные парковки и штраф за прогрев автомобиля.

"Стоимость парковки составляет 100 тенге, а штраф за её неоплату - в 200 раз больше. Около 20 лет назад было введено административное наказание за прогрев автомобиля в жилых зонах более 5 минут. Можно сколько угодно говорить про пример Германии и экологический аспект, что этот штраф долгое время оставался "мертвой нормой", но нужно учесть климатические и иные аспекты и дифференцировать подходы", - пояснил он.

Аймагамбетов также поднял проблему несоразмерности и "штрафоцентричности". По его словам, несправедливые и несоразмерные штрафы не только не выполняют своей превентивной функции, но и подрывают доверие к системе.

"Когда штрафы становятся главным источником доходов бюджета, их цель смещается с обеспечения порядка и законности на извлечение финансовой выгоды. В регионах люди все чаще жалуются на "кампании" по массовым штрафам, что создает ощущение, будто наказания стали финансовым инструментом для пополнения бюджета, а не мерой профилактики. Штрафы без учета обстоятельств: наказания нередко накладываются без анализа реальной вины субъекта и тяжести нарушения", - отметил депутат.

По мнению мажилисмена, для того чтобы система штрафов была справедливой и эффективной, требуется ее ревизия.

"Штрафы должны быть разумными и учитывать тяжесть нарушения. Проблемы школ и других субъектов должны решаться на уровне ответственных за финансирование органов, а не через штрафы для директоров и иных лиц, которые фактически не могут повлиять на ситуацию. В ряде случаев штрафы стоит сочетать с обучающими мерами: нарушители могут проходить курсы по повышению осведомленности; нарушители могут участвовать в восстановительных проектах и общественных работах", - предложил он.

Мелкие правонарушения, как в случае с парковками, требуют умеренных штрафов и дифференцированного подхода, отметил депутат.

"Часть штрафов должна направляться целевым образом на решение конкретных социальных проблем. Эти деньги должны быть окрашены, чтобы использоваться только на действительно важные цели, такие как лечение рака или строительство школ. Люди должны видеть, что штрафы идут на благо общества, а не растворяются в бюджете. Административные штрафы не должны становиться средством пополнения бюджета", - заключил он.

Ранее казахстанцу отменили штраф за прогрев автомобиля свыше 5 минут.

Напомним, по словам заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, штраф за прогрев авто на протяжении более пяти минут не является новым - данная норма действует уже достаточно давно, а ее целью является соблюдение экологических стандартов.