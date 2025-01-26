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26.01.2025, 14:36

Стоматология оставила казахстанку без зубов

Новости Казахстана 0 1 055

Жительница Астаны потеряла и зубы, и деньги после неудачного визита в столичную стоматологию, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу городского межрайонного суда по гражданским делам.

Иллюстративное фото: istockphoto.com
Иллюстративное фото: istockphoto.com

Как рассказали в суде, женщина обратилась в одну из столичных стоматологических клиник для лечения зубов, рассчитывая на профессионализм и качественное обслуживание. По условиям договора, ей было обещано не только лечение, но и установка имплантатов, а также коронок.

“Женщина, доверившись специалистам клиники, с уверенностью продолжала курс лечения, получив в итоге гарантию на выполненные работы. Однако, как показала реальность, обещания клиники не были выполнены. Спустя всего месяц после окончания всех процедур пациентка столкнулась с неприятными последствиями. Коронки, которые были установлены на имплантаты, начали выпадать, а на месте установки развился воспалительный процесс”, – гласят материалы дела.

Женщина, переживая из-за ухудшения состояния, обратилась в клинику с жалобой, надеясь на решение проблемы. Однако повторное вмешательство привело лишь к ухудшению ее состояния.

Не получив должного внимания от клиники и не увидев улучшений после дополнительных вмешательств, пациентка решила обратиться в суд с иском против медицинского учреждения, требуя возврата уплаченной суммы и компенсации морального вреда.

“Судебное разбирательство по этому делу продолжалось несколько месяцев, в ходе которого были проведены экспертные исследования. Суд установил, что стоматологические услуги были оказаны ненадлежащим образом, а между действиями клиники и возникшими проблемами со здоровьем пациентки существует прямая причинно-следственная связь. Экспертное заключение, подтверждающее халатность клиники, стало важным доказательством в процессе”, – отметили в суде.

Клиника не смогла представить доказательства, которые бы опровергли выводы экспертов, и, таким образом, суд постановил, что клиника должна возместить пациентке не только уплаченную за услуги сумму, но и компенсировать ей моральный вред. 

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