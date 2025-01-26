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26.01.2025, 17:29

Новая трасса стала платной в Казахстане

Новости Казахстана 0 450

С 26 января дорога Кызылорда – Аральск стала платной, передает Tengri Auto со ссылкой на пресс-службу КазАвтоЖола.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Соединяющая Кызылорду и Аральск дорога стала платной для автобусов и грузового автотранспорта. А именно - ее участок протяженностью 454 километра, который соответствует нормативным требованиям II технической категории.

Ранее сообщалось, что на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная "открытая" система взимания платы. Уточняется, что оплата за проезд будет производиться безналичным способом.

Стоимость проезда в одном направлении (454 км) составит:

  • автобусы до 16 мест, грузовики до 2,5 тонн: 2840 тенге (предоплата) / 3330 тенге (постоплата);
  • автобусы до 32 мест, грузовики до 5,5 тонн: 5750 тенге / 6740 тенге;
  • автобусы свыше 32 мест, грузовики до 10 тонн: 8570 тенге / 10 100 тенге;
  • грузовики 10–15 тонн: 11 470 тенге / 13 470 тенге;
  • грузовики свыше 15 тонн: 14 290 тенге / 16 830 тенге.

Как сообщается, деньги, полученные от платного проезда, будут направлены на обслуживание дороги: круглосуточное патрулирование, устранение дефектов покрытия, уборку и улучшение безопасности. Это позволит снизить нагрузку на госбюджет.

Кто может бесплатно пользоваться платными автодорогами в Казахстане

Ранее мы сообщали, что 10 участков дорог республиканского значения станут платными.

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