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26.01.2025, 18:53

Уклонистов от участия в воинских сборах ждет штраф в РК

Новости Казахстана 0 954

В 2025 году в Казахстане пройдет воинский призыв, в рамках которого на сборы будут призваны три тысячи военнообязанных. Соответствующее распоряжение подписал министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, передает Liter.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Приказ был опубликован на портале “Открытые НПА” и доступен для общественного обсуждения до 7 февраля 2025 года.

Воинские сборы проводятся в Казахстане с 2007 года и являются неотъемлемой частью национальной обороны. Их регулярное проведение позволяет Казахстану поддерживать высокий уровень готовности вооруженных сил и быть готовыми к любым вызовам, которые могут возникнуть в будущем.

Сборы продолжаются до 30 дней с целью повысить боевую и мобилизационную готовность вооруженных сил страны. Важно, что проводятся они для военнослужащих, которые в мирное время числятся в сокращенном составе и не находятся на постоянной службе.

“Военнообязанные сохраняют свои рабочие места и должности на период сборов, что означает, что они могут продолжать работать на тех же условиях, как и до призыва. На этот период им выплачивается средняя зарплата по месту работы. Для тех граждан, которые не трудоустроены, государство предусмотрело выплату минимальной заработной платы”, – говорится в пояснении к документу.

Помимо этого, все расходы, связанные с транспортировкой военнообязанных к месту проведения сборов и их возвращением обратно, а также расходы на питание, полностью покрывает министерство обороны Казахстана. Участники сборов будут находиться в казарменных условиях, что позволит им в полной мере погрузиться в атмосферу военной службы и повысить свою физическую подготовленность, а также укрепить дисциплину. Важно отметить, что увольнение военнообязанных из расположения части возможно только по решению командира роты.

За уклонение от участия в воинских сборах предусмотрена ответственность в виде штрафа, который составляет 5 минимальных расчетных показателей (МРП), что на 2025 год равняется 19 660 тенге. 

В 2023 году было призвано 1,5 тысячи военнообязанных, а в 2024 году эта цифра возросла до 3 тысяч человек.

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