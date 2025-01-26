МВД предупредило казахстанцев о возможных рисках

Министерство внутренних дел предупреждает о рисках мошенничества с использованием искусственного интеллекта и таргетированной рекламы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

В ведомстве напомнили, что таргетированная реклама - инструмент для продвижения информации, активно используемый в социальных сетях и онлайн-платформах, взятый на вооружение интернет-мошенниками. Это могут быть лже-инвестиционные фонды, юридические услуги по возврату похищенных мошенниками средств.

При создании рекламы кибермошенники за основу берут оригинальные видео известных личностей, юридических контор, адвокатов, и для обмана населения искажают его с помощью искусственного интеллекта, добавили правоохранители.

Согласно приведенной статистике, в 2024 году свыше 2,5 тысяч граждан вложили свои средства в несуществующие фонды. Также нередки случаи, когда люди для возврата похищенных мошенниками денег обращаются за помощью к другим мошенникам и теряют более крупные суммы. К примеру, жительница Карагандинской области, желая вернуть 40 тысяч тенге, которые потратила на покупку товара в интернете, потеряла более 11 миллионов тенге.

В МВД пояснили, как распознать мошенников в рекламе:

слишком заманчивые предложения - реклама обещает легкие деньги и фантастические условия для обогащения без каких-либо рисков;

ссылки ведут на сомнительные сайты без контактов или лицензии;

запрос личных данных с требованием ввести анкетные сведения, номер карты, паспорта либо иные персональные данные;

агрессивный маркетинг и давление с призывами "не упустить возможность"; Настойчивые звонки менеджеров "инвестиционных" фондов;

обращайте внимание на мимику лица известных личностей, участвующих в рекламе, неправильная синхронизация губ и звука.