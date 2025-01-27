Казахстан разгромил соперника со счетом 11:0 на чемпионате мира по хоккею

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В своей заключительной игре во втором дивизионе (группа А) казахстанские хоккеистки встретились со сборной Нидерландов и разгромили ее со счетом 10:0. Покер оформила Златоцвета Феоктистова (15-я, 16-я, 40-я и 43-я минуты), хет-триком отметилась София Муравьева (18-я, 54-я и 55-я), еще по одной шайбе забросили София Зубкова (17-я), София Раковская (30-я), Алина Жакулина (39-я) и Кира Крухольская (59-я).

Благодаря этой победе сборная Казахстана вышла на первое место в группе, однако ее главные конкуренты, Великобритания и Латвия, очный матч еще не проводили. Отметим, что по итогам турнира повышение в классе — первый дивизион (группа В) — получит только победитель группы.