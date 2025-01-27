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27.01.2025, 07:49

Выгодно ли хранить сбережения в золоте, рассказали эксперты

Новости Казахстана 0 485

Как выгоднее хранить свои сбережения помимо валют и депозитов, рассказал глава Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. По его мнению, казахстанцы упускают из виду золото как привлекательный инвестиционный инструмент.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Экс-глава Нацбанка Григорий Марченко когда-то советовал хранить "яйца" в разных корзинах. Я еще с 2017 года агитирую хранить деньги в золотых слитках Национального банка. В 2017 году золото стоило 1000 долларов за унцию, а сейчас почти 2700-2800. То есть за эти годы можно было увеличить свои долларовые накопления в 3 раза, ничего при этом не предпринимая. Я склоняюсь к физическому золоту и пока не изменяю своей позиции", - сказал Галимбаев, отвечая на вопрос корреспондента Tengrinews.kz.

Так выглядят золотые слитки Нацбанка. Фото ©Арчин Галимбаев

При этом Галимбаев отметил, что золотые слитки можно легко приобрести и реализовать.

"Золото легко купить и продать. Не понимаю, почему все привязались к иностранным валютам. Это инвестиция. Если несколько лет назад один грамм стоил 15 тысяч тенге, то сейчас 45-46 тысяч тенге", - добавил Галимбаев.

Эксперт объяснил, как можно приобрести золотые слитки и какие шаги для этого потребуются.

"У нас слитки считаются по граммам – 5,10, 20, 50 и 100 грамм. Золотые слитки Нацбанка официально продаются практически в любом обменном пункте, в банках второго уровня (БВУ). Пришел купил, пришел продал, так же как и валюту, просто предъявляя удостоверение личности. Не нужно делать никаких экспертиз. Сейчас спред (разность между ценой на продажу и на покупку) на золото составляет 1 доллар на грамм. С 2017 года рост стоимости золота в валюте произошел на 200 процентов", - отметил Галимбаев.

Однако финансовый эксперт Андрей Чеботарев не так оптимистичен в оценке золота как средства для инвестиций, хотя сейчас это и является выгодным.

"Золото сильно росло. Но, вообще, золото считается защитный активом, то есть средством, которое защищает деньги, которое не сильно быстро растет. Поэтому я бы не рассматривал золото как средство для инвестиций, это больше средство для защиты капитала. То есть то, что оно росло сильно, и может в этом году продолжить расти - это не совсем его свойство. Поэтому я не советую покупать золото тем, кто хочет прямо вложиться как в инвестицию, потому что не факт, что оно вырастет так, как вы хотите", - считает Чеботарев.

Он отмечает, что золото это защитный актив, который не падает, когда падает весь остальной рынок.

"Именно то, что оно росло в последние годы и достаточно сильно - сделало его инвестиционным активом, а это неправильно. То есть, так быть не должно с золотом. Это его необычное поведение. Потому у тех, кто сейчас вложится в золото в надежде на такие же проценты в этом году - могут быть завышены ожидания, потому что золото обычно не растет такими высокими темпами, как росло сейчас", - подытожил финансовый эксперт.

Ранее сообщалось, что обменникам ужесточат условия для заработка. В Казахстане установят новые пределы отклонения между курсами покупки и продажи валюты в обменных пунктах. Согласно проекту, предлагается установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара – 7 тенге, евро – 10 тенге.

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