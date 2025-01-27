В минэкологии РК открещиваются от штрафов за прогрев авто

​Целенаправленной мониторинговой работы по изучению негативного влияния авто с работающим двигателем на экологическую обстановку в стране не проводилось, передает inbusiness.kz

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Переполох в социальных сетях и в обществе, вызванный новостью о штрафе за прогрев автомобиля более пяти минут, привел к абсурдным высказываниям чиновников, которые утверждали, что "современные автомобили могут автоматически заводиться вне зависимости от погоды". Некоторые даже записали видео, подтверждающее это.

Беда в том, что не у всех есть современные машины с системой Push Start и не все из казахстанцев живут в южных регионах: в Алматы или Шымкенте.

Особенно это неактуально в период крещенских морозов, доходящих до 30-40 градусов, на севере страны, когда водителям приходится согревать транспорт значительно дольше, чтобы отвезти детей в детсад или отправиться на работу и по другим своим делам.

Согласно казахстанскому законодательству, если транспортное средство стоит более пяти минут с работающим двигателем и это создает неудобства жителям, то усматривается состав правонарушения по части 1 статьи 597 КоАП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств).

Как показывает международный опыт, во многих странах закон запрещает прогревать машину на месте без необходимости.

Но далеко не везде погода в зимнее время такая, как в северных регионах Казахстана. Кроме того, некоторые страны придерживаются дифферцированного подхода к данному закону в зависимости от климата в том или ином регионе.

По данным правовой статистики, по части 1 статьи 597 КоАП РК "несоблюдение правил остановки или стоянки транспортных средств" всего в 2024 году в Казахстане было совершено 385 нарушений. При этом 344 из них были совершены водителями легковых автомобилей и 18 - водителями автобусов. Правда, сколько из общего числа нарушений по данной статье относятся к "прогреву автомашины более 5 минут" - отдельной цифры нет.

Мы обратились за комментариями в профильные ведомства, чтобы узнать их мнение по разумности данной нормы в законе.

Как сообщили корреспонденту inbusiness.kz в минэкологии, инициирование привлечения к административной ответственности за нарушение правил стоянки с работающим двигателем (прогрев автомобиля более пяти минут) не осуществлялось.

"Целенаправленная мониторинговая работа по изучению негативного влияния автотранспортных средств с работающим двигателем на экологическую обстановку в стране не проводилась", - отметили экологи.

В Генеральной прокуратуре РК поделились сведениями, что за 2024 год казахстанцы в судебном порядке оспорили 408 штрафов.по административным правонарушениям на транспорте, согласно главе 30 КоАП РК.

На начало текущего года (по состоянию с 1 января по 22 января 2025 года) оспорено 11 штрафов. Больше всего таких штрафов оспорено в Алматы – 66, в Атырауской области – 66 и в Шымкенте – 60 штрафов. Не оспорено ни одного штрафа в Астане и Кызылординской области.

В МВД сослались на Закон РК "О дорожном движении" и правила дорожного движения по приказу от 30 июня 2023 года, где говорится, что стоянка - это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.

"В соответствии с Законом РК "О дорожном движении" (пп.22 п. 4 ст.54) водителю запрещается стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям. Аналогичное требование имеется в п. 88 и 122 ПДД. Это не нововведение, норма существует в ПДД РК более 27 лет и утверждена постановлением правительства от 25 ноября 1997года", - сообщили в ведомстве.

Отмечено, что органы внутренних дел не ставят перед собой цели массово штрафовать граждан за данное нарушение. Дело об административном правонарушении возбуждается исключительно по жалобам граждан и наличии доказательств нарушения.

В настоящее время в рамках депутатской инициативы вносятся изменения в отдельные нормы Закона "О дорожном движении" в части введения разрешительного порядка для автошкол, по электросамокатам и по изменению запрета на стоянку с работающим двигателем.

Но депутат Марат Кожаев в кулуарах сената на днях высказался, что казахстанцам достаточно пяти минут для прогрева автомобиля, и похоже, что власти не планируют менять норму.

Тема штрафов и налогов в последнее время стала настолько уже постоянной, что в народе с иронией начали называть страну Штрафстаном. И если в развитых странах штрафы и налоги – нормальное явление, потому что люди готовы платить за те блага, которые предоставляет им государство, то в Казахстане достаточно нерешенных социальных и экономических проблем. Поэтому новости о еще одной старой норме двадцатилетней давности или забытом налоге только наводят смуту и вызывают еще большее недоверие к власти.