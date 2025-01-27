Посольство в США предупредило казахстанцев об ужесточении правил

Посольства Казахстана в США сделало заявление в связи с ужесточением миграционной политики США, нацеленной на укрепление безопасности границ и сокращение нелегальной миграции, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В связи с этим, дипломатическое представительство призвало казахстанцев, находящихся на территории Соединенных Штатов, соблюдать актуальные требования американских властей.

"Уважаемые граждане Республики Казахстан, находящиеся на территории США! Принимаемые американскими властями меры касаются незаконно прибывших в страну иностранцев (лиц, которые прибыли в страну без действующей визы и гринкарты) и незаконных мигрантов, находящихся на территории Соединенных Штатов. Наряду с мерами принудительного воздействия, такими как заключение под стражу и выдворение из страны с ограничениями на повторный въезд в США, будут аннулированы социальные пособия, разрешительные документы на работу и другие льготы", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба посольства, меры, принятые американскими властями, касаются в первую очередь иностранных граждан, которые находятся в стране нелегально, включая тех, кто прибыл без действующей визы или грин-карты.

"Обращаем внимание, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране (отсутствие действующей визы, вида на жительство (Грин Карта) и других документов), возможность добровольно покинуть территорию США. Эта мера позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США", - уточнили в посольстве.

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