Казахстанец сменил личность, чтобы жить на две страны и не платить алименты

Миграционная служба Департамента полиции Западно-Казахстанской области установила 48-летнего мужчину, который был объявлен в розыск за уклонение от уплаты алиментов, сообщает Zakon.kz.

Фото: polisia.kz

По информации полиции, во время розыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина, находясь на территории Российской Федерации, сменил фамилию и отчество, после чего получил гражданство и паспорт РФ.

"С помощью подмены данных мужчина беспрепятственно пересекал границу Республики Казахстан, вводя в заблуждение правоохранительные органы и пограничные службы. В настоящее время факт "двойного гражданства" доказан, и мужчина привлечен к административной ответственности. Согласно решению суда на нарушителя наложен административный штраф в размере 540 тысяч тенге", – сообщили в ДП ЗКО.

За 12 месяцев 2024-го года сотрудники полиции области выявили 57 фактов наличия "двойного гражданства".

Ранее Zakon.kz писал о том, что по итогам 2024 года число людей, принятых в гражданство Казахстана, составило 20,2 тыс. человек. Этот показатель стал самым низким как минимум за последние пять лет.